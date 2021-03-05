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Dünya Yunanistan'da onlarca mülteci otelden atıldı!
Dünya

Yunanistan'da onlarca mülteci otelden atıldı!

Yunanistan'ın Sparta (Sparti) kentinde bir otelde konaklayan mültecilerin otelden atıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 20:28:00 -

Yunanistan'ın Mora yarımadasında bulunan Sparta (Sparti) kentinde, “Sparta Inn” otelinde konaklayan onlarca mülteci otelden atıldı.

Mültecilerin otelde konaklaması için Yunanistan Göçmenlik ve İltica Bakanlığı ile yapılan sözleşme uzatılmayınca otel yönetimi, ödeme süresinin sona ermesinin ardından mültecilerin tesislerinden ayrılmalarını istedi. Mülteciler otelden ayrılmak istemedi. Bunun üzerine otel yönetimi odalardan suyu ve elektriği kesti, sonra da savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Savcılık emri ile otele gelen polis ekipleri mültecileri otelden dışarıya atmak isteyince de bir anda ortalık karıştı. Mülteciler, elleriyle camlara vurarak çıkmamakta ısrar etti. Mültecilerin arasında fenalık geçirenler ambulansla hastane kaldırıldı.

Polis ekipleri mültecilerin otelden çıkararak Sparta kentinde bulunan kapalı spor salonuna götürmeye çalıştı, ancak mülteciler buna razı olmadı. Mülteciler, yetkili mercilere en kısa sürede diğer Avrupa ülkelerine gitmek istediklerini söyledi. Ancak bu şu ana kadar mümkün olmadı.

Gergin bekleyişin sürdüğü bildirildi.

Avrupa Birliği’nden Yunanistan’a gelen kaynakların gelmemesi nedeniyle bakanlığın sözleşmeyi uzatmadığını belirtiliyor.

Kaynak: Birlik Gazetesi

 

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