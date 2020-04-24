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Aktüel

Yunanistan’da korona kaynaklı can kaybı 127 oldu

Yunanistan’da korona kaynaklı can kaybı 127’ye yükseldi.

2020-04-24 13:49:57 -
Yunanistan’da korona kaynaklı can kaybı 127 oldu

Yunanistan’da korona kaynaklı can kaybı 127’ye yükseldi.


Dünya genelinde etkili olan korona virüs salgınında vaka sayıları da can kaybı da artıyor. Yunanistan’da korona vaka sayısı 2 bin 463’e, can kaybı ise 127’ye yükseldi. Son 24 saatte görülen yeni vakaların Atina’nın batısında olduğu ifade edilirken, toplamda 577 kişinin tedavi edildiği açıklandı.


Sivil Koruma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, “Salgın azalım gösteriyor ancak henüz savaş kazanılmış değil” dedi.

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