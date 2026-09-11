  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trabzonlulara hakaret edip, yurt dışına kaçmış! Fitneci soytarı için gözaltı kararı Sinan Tavukcu gözden kaçırılan kritik yönlerini yazdı! Trump'tan anti Siyonist Yahudilere davet Alçakların ateşkes falan dinlediği yok! Siyonistler okulu havaya uçurdu Ezgi Apartmanı davasında bir karar daha! Başsavcılığın tahliye itirazına mahkemeden ret geldi! 98’lik ablaya doğum günü kutlaması! Rahmi Koç bu kez şarapsız masada Kaya’dan Cumhurbaşkanı adayına ilişkin açıklama CHP’de plan geniş tabanlı ortak aday Cumhurbaşkanı Erdoğan baba ocağında konuştu: Muhalefetin ne dediğiyle ne yaptığıyla biz ilgilenmiyoruz Barışmış, kardeşlikmiş, huzurmuş… BAE’den İsrail’e trajikomik mesaj İmamoğlu kovunca intihar etmişti... Belediye işçisinin eşinden Özgür Özel'e tepki İmamoğlu'na hapis cezası! Siyasi yasak kararı resmen verildi
Dünya Yunanistan’da kan sıkıntısı patlak verdi
Dünya

Yunanistan’da kan sıkıntısı patlak verdi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Yunanistan’da kan sıkıntısı patlak verdi

Yunanistan’da kan sıkıntısı nedeniyle hastalar protesto düzenleme kararı aldı. Açıklamada, ihtiyaç duyulan dönemlerde İsviçre’den kan ithalatının artırılması ve ihtiyaç sahibi hastalara üçüncü ünite kan verilmesinin yeniden başlatılması gerektiği de ifade edildi.

Yunanistan’da Akdeniz anemisi ve orak hücreli anemi hastaları, kan stoklarındaki yetersizlik ve tedavilerde yaşanan aksamalar nedeniyle protesto düzenleme kararı aldı.

Atina’daki Agia Sofia Çocuk Hastanesi'nde tedavi gören hastalar ve yakınları, yaptıkları açıklamada, 15 Eylül’de hastane önünde oturma eylemi düzenleyeceklerini duyurdu.

Açıklamada, özellikle yaz aylarında kan sıkıntısının arttığı belirtilerek, doktorların 15 günde bir iki ünite kan verilmesini öngördüğü bazı hastaların gerekli kanın bulunması için saatlerce beklemek zorunda kaldığı kaydedildi.

 

Üç ünite kana ihtiyaç duyan bazı hastalara Kovid-19 salgınından bu yana üçüncü ünitenin verilmediği ifade edilen açıklamada, taşra ve adalardan Atina’ya gelen hastaların da tedavilerinin tamamlanabilmesi için bazı durumlarda her hafta yolculuk yapmak zorunda kaldığı aktarıldı.

Açıklamada, ülkede 25 yıl önce sabah ve öğleden sonra kan alma hizmeti verilen 25 hastane bulunduğu, bugün bu sayının 4’e düştüğü belirtildi.

Hastalar, kan bağışı birimleri ile Akdeniz anemisi ünitelerinin kalıcı ve uzman personelle güçlendirilmesini, gönüllü kan bağışı kampanyalarının artırılmasını ve kan stoklarının yönetimi için ortak bilgi sistemi kurulmasını talep etti.

Açıklamada, ihtiyaç duyulan dönemlerde İsviçre’den kan ithalatının artırılması ve ihtiyaç sahibi hastalara üçüncü ünite kan verilmesinin yeniden başlatılması gerektiği de ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu'na hapis cezası! Siyasi yasak kararı resmen verildi
Siyaset

İmamoğlu'na hapis cezası! Siyasi yasak kararı resmen verildi

Suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu'na, Şadi Yazıcı'ya hakaret davasında 2 yıl hapis cezası verildi. İmamoğlu'na siyasi yasak da getirildi...
CHP’den kaçış dev dalgaya dönüştü! 3’ü CHP’li 4 belediye başkanı katıldı! Rozetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı!
Gündem

CHP’den kaçış dev dalgaya dönüştü! 3’ü CHP’li 4 belediye başkanı katıldı! Rozetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı!

Eser ve hizmet siyasetinin adresi AK Parti’ye katılımlar çığ gibi büyümeye devam ediyor. Muhalefetin kavga, kaos ve hizmet üretemeyen iş bil..
"Arkadan çarptılar" deyip anahtarı üzerinde bıraktı, zararı sigorta ödemedi! Yargıtay’dan kasko şoku
Gündem

"Arkadan çarptılar" deyip anahtarı üzerinde bıraktı, zararı sigorta ödemedi! Yargıtay’dan kasko şoku

Sürücünün arkadan çarpan araç nedeniyle şoka girip anahtarı üzerinde bırakarak aşağı inmesini ve bu sırada aracın çalınmasını inceleyen Yarg..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23