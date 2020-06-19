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Yunanistan'da kaçak göçmen taşıyan araç kaza yaptı: 1 ölü, 7 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-19 13:06:13 -
Yunanistan'da kaçak göçmen taşıyan araç kaza yaptı: 1 ölü, 7 yaralı

ATİNA (AA) - Yunanistan'da sabah saatlerinde, Pakistanlı kaçak göçmenleri taşıyan bir aracın kaza yapması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre, İskeçe-Selanik kara yolunda göçmenleri taşıyan otomobil, polisin ''dur'' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken devrildi.

Olay yerinde 1 göçmen hayatını kaybetti, 7 göçmen ise Kavala Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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