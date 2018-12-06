Yunanistan'da işsizlik gerilemeye devam ediyor

ATİNA (AA) - Yunanistan'da işsizlik oranı, eylül ayında düşüşünü sürdürerek yüzde 18,6'ya geriledi.

İstatistik Kurumu (ELSTAT) verilerine göre, ülkede mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, eylülde yüzde 18,6'ya düştü.

Eylül ayı işsizlik oranı, 2011'den bu yana en düşük seviye olarak kaydedildi. Ülkede işsiz sayısı yıllık bazda yüzde 11'lik düşüşle 887 bin oldu.

Ülkede en yüksek işsizliğin görüldüğü 15 - 24 yaş grubunda ise bu oran yıllık ve aylık bazda geriledi. Gençler arasında işsizlik oranı, eylülde yüzde 36,6'ya düştü.



Hükümet, işsizlik oranını bu yıl yüzde 18,4'e, gelecek yıl yüzde 18,2'ye düşürmeyi hedefliyor. İşsizlikte gerilemenin büyük oranda yarı zamanlı işlerden kaynaklandığı ifade ediliyor.



Ülkede işsizlik oranı, yüzde 28'e yaklaştığı 2013 yılından bu yana düşüş kaydetse de ortalama işsizliğin yüzde 8,1 olduğu Avro Bölgesi'nin en yüksek seviyesinde kalmaya devam ediyor.