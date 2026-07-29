CHP'de veri alarmı! Başsavcılık devreye girdi!

CHP'de görevden alınan iki eski çalışanın, ayrılırken YSK verilerini de yanlarında götürdüğü iddia edildi. Söz konusu iddiaların ardından parti içinde yeni bir tartışma başladı.

CHP'de mutlak butlan krizinin ardından yeniden yapılanmayla görevden alınan isimler, bu kez ''hırsızlık'' suçlamasıyla gündeme geldi.

Yeni Parti'nin kurulmasının ardından partide Genel Başkan Kemal Kılıçdaorğlu'nun işten çıkardığı isimler hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Daha önce CHP Genel Merkezi’nden usulsüzce İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) aktarılan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verileri, bu kez yeniden gündemdi. Öyle ki; aynı YKS verileri yeniden çalınmakla karşı karşıya.

Yeni Şafak haberine göre; Kemal Kılıçdaroğlu'nun işten çıkardığı 2 Genel Merkez çalışanının işten ayrılırken YSK'nın seçmen verilerini de yanında götürdüğü iddia edildi. Skandal iddia, çalışanların bilgisayarlarının incelenmesinin ardından ortaya çıktı.

Kasım 2025’te de 2023 verilerinin o dönemki CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan tarafından İBB’ye aktarıldığı belirlenmişti.

CHP SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

CHP Genel Merkezi tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusuna göre, CHP’de üye yazım şefi olarak görev yapan Çetin Fındık 31 Mayıs’ta görevden alındı. Parti ile bağı tamamen kesilen Fındık, giderken Genel Merkez’de kullandığı bilgisayarda kendisine ait kişisel ChatGPT hesabını açık bıraktı. ChatGPT hesabında yapılan işlemleri inceleyen Genel Merkez çalışanları, 21 Temmuz’da Fındık’ın “2023_Secmen_24Mayıs” isimli seçmen veri tabanı ile “SecmenNisan2026” isimli seçmen verileri üzerinde işlem yapmaya çalıştığı tespit edildi.

YAPAY ZEKA ORTAYA ÇIKARDI

Eski çalışanların bilgisayarlarında yapılan incelemede dosyalar üzerindeki şüpheli hareketler dikkat çekti. Şüphelinin, elinde bulunan seçmen veri tabanı dosyalarını farklı bir klasöre taşıdığı, yeniden SQL Server sistemine bağlamak ve kullanılabilir hale getirmek amacıyla da ChatGPT’den teknik yardım aldığı görüldü.

Yapay zekada işlenmek istenen verilerde seçmenlerin kimlik numaraları, tüm kimlik bilgileri ve adres bilgilerinin yer aldığı belirlendi.

CHP tarafından savcılığa sunulan suç duyurusunda “Fındık’ın parti sistemlerine erişim yetkisi veya aktif kullanıcı hesabı yoktur. Buna rağmen yapılan işlem, verilerin şüphelinin şahsi kullanımındaki veya erişebildiği bir bilgisayarda bulunduğunu göstermektedir” denildi. Fındık’ın görev yaptığı dönem YSK verilerine erişim izni olan tek ismin İsmail Yekta Değer olduğu, onun da 23 Temmuz’da işten çıkarıldığı belirtilen suç duyurusu dilekçesinde, “Değer olmaksızın Çetin Fındık’ın söz konusu veri tabanına ulaşması ve bu verileri kendi kullanımındaki veya erişebildiği bir bilgisayara aktarması imkân dahilinde değildir” ifadeleri yer aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, CHP Genel Merkez’inin “seçmen verileri”ni çaldığını iddia ettiği 2 şüphelinin evinde arama yapıldı.

İsmail Yekta Değer'in evinde;

6 adet HDD,

1 adet SSD,

14 adet CD/DVD,

6 adet USB,

2 adet Cep Telefonu,

2 adet SIM Kart,

2 adet Tablet,

1 adet Laptop ve 1 adet Masaüstü Bilgisayar kasası

Çetin Fındık isimli şüpheli evinde;

(2) adet cep telefonu

ve (1) adet tablet ele geçirildi.