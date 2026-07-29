  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yanlışı gördüler ve... Fenerbahçe'ye transferde rakip çıktı! Görüşmeler başlıyordu... Savunmada büyük zaafiyet: İDA savaş gemisinin burnunda bitti, radarların ruhu duymadı Yurdun dört bir yanında ciğerlerimiz yanıyor! ‘Yeşil vatan’ için 4 koldan mücadele Arpaguş: Çocuklarımız medeniyet değerlerimizle buluşmalı: Kur’an’ı öğrenmeli ve O’nunla yaşamalıyız Çiftçilerden şok eden tehdit: Bir sene ekmeyiz Türkiye'ye karşı geri dönüşü olmayan bir yola giriyorlar: Burnumuzun dibine asker yığacaklar Türkiye kavrulurken onlar donuyor: Yazın ortasında sobayla ısınıyorlar! Türkiye'de yaşananlar Irak gündemini altüst etti: Vallahi felakettir billahi felakettir Düşüş eğilimi devam ediyor! Altında gözler FED’e kitlendi Bu gelişme transfer harekatını altüst etti: Beşiktaş'ın karşısına Milan çıktı!
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Arpaguş: Çocuklarımız medeniyet değerlerimizle buluşmalı: Kur’an’ı öğrenmeli ve O’nunla yaşamalıyız

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Arpaguş: Çocuklarımız medeniyet değerlerimizle buluşmalı: Kur’an’ı öğrenmeli ve O’nunla yaşamalıyız

Çocukluk Dönemi Kur'an Öğretimi Çalıştayı'nda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, “Bizler, Kur'an öğretimindeki başarımızı, öğrencilerin ne kadar ezber yaptığıyla değil, onların Kur'an ile ömür boyu sürecek sevgi ve güven ilişkisi kurabilmeleriyle ölçmeliyiz” dedi.

#1
Foto - Arpaguş: Çocuklarımız medeniyet değerlerimizle buluşmalı: Kur’an’ı öğrenmeli ve O’nunla yaşamalıyız

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, "Çocuklarımızı kendi medeniyet değerlerimizle buluşturabilmek için İslam eğitim geleneğinde olduğu gibi irfan merkezli güçlü bir pedagojik yaklaşım geliştirmek zorundayız." ifadesini kullandı.

#2
Foto - Arpaguş: Çocuklarımız medeniyet değerlerimizle buluşmalı: Kur’an’ı öğrenmeli ve O’nunla yaşamalıyız

Diyanetten yapılan açıklamaya göre, Arpaguş, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Kur'an Kurslarında Çocuklara Yönelik Eğitim Faaliyetleri: Değerlendirme ve Gelecek Perspektifi" temalı Çocukluk Dönemi Kur'an Öğretimi Çalıştayı'nda konuştu. Erken çocukluk döneminin insanın kimlik, kişilik ve karakterinin şekillendiği en kritik evre olduğunu belirten Arpaguş, "Bu yönüyle bizler, 4-6 yaş Kur'an kurslarını yalnızca Kur'an okuma becerisinin kazandırıldığı bir öğretim süreci değil, çocuğun fıtratını korumayı, manevi ve ahlaki gelişimini desteklemeyi, sağlam bir kimlik ve kişilik inşasına katkı sunmayı hedefleyen stratejik bir eğitim alanı olarak görmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

#3
Foto - Arpaguş: Çocuklarımız medeniyet değerlerimizle buluşmalı: Kur’an’ı öğrenmeli ve O’nunla yaşamalıyız

Çocukluk döneminin önemi ve hassasiyetine dikkati çeken Arpaguş, şöyle devam etti: "Bizler, Kur'an öğretimindeki başarımızı, öğrencilerin ne kadar ezber yaptığıyla değil, onların Kur'an ile ömür boyu sürecek sevgi ve güven ilişkisi kurabilmeleriyle ölçmeliyiz. Dört-beş yaşlarındaki bir çocuğun bütün harfleri tanımasından daha önemli olan Kur'an dersine koşarak gelmesidir. O yaşlardaki bir çocuğun uzun sureler ezberlemesinden daha kıymetli olan Allah sevgisini merhamet merkezli bir şekilde öğrenebilmesidir. Dolayısıyla başarı ölçütlerimizi yalnızca ezber miktarı, harfleri tanıma veya tecvit kurallarını uygulama düzeyi üzerinden değil, derse katılım, öğrenme isteği, sosyal etkileşim ve Kur'an'a yönelik olumlu tutum gibi çok boyutlu göstergeler üzerinden okumak mecburiyetindeyiz." Arpaguş, bilgi ve hikmeti buluşturan ve onu ahlaka dönüştüren bir Kur'an eğitim modeli geliştirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Çocuklarımızı kendi medeniyet değerlerimizle buluşturabilmek için İslam eğitim geleneğinde olduğu gibi irfan merkezli güçlü bir pedagojik yaklaşım geliştirmek zorundayız. Bunu yapabildiğimizde hem Kur'an eğitiminde büyük bir başarı yakalayacak hem de inançlı, bilgili, ahlaklı ve şahsiyetli nesiller yetiştirme yolunda çok önemli mesafe kat etmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Arpaguş: Çocuklarımız medeniyet değerlerimizle buluşmalı: Kur’an’ı öğrenmeli ve O’nunla yaşamalıyız

Çocukları geleceğe en güzel şekilde hazırlama noktasında bilimin ortaya koyduğu gerçekliklerden, çağın imkan ve fırsatlarından azami ölçüde istifade etmeye çalıştıklarını vurgulayan Arpaguş, "Eğitim programlarımızı ve ders materyallerimizi çocuk psikologları, çocuk gelişimi uzmanları, pedagoglar, akademisyenler ve sahadaki eğitimcilerimizin katkıları ile sürekli güncelleme çabasındayız. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz çalıştayımız da bu hassasiyetin bir tezahürüdür." değerlendirmesinde bulundu. Çalıştaya, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Hazırlar, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman İyişenyürek ile Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut da katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

65

bunlar sadece laf niye o zaman camiler boş medreseler yatılı kuran kurslarında niye gece gündüz daimi eğitim yok sadece yazınmı din var allaha sorumluluk olarak başka 9 ay ne olacak meb okullarında dini eeğitim bolluğu yok bolbol meb okujllarında yabancı okullarda dinsizlik eğitimi var inansçzılık eğitimi üzerine müfredat var meb okujllarında

65

bu sorunun üzerine gidiyormusuz
TÜM YORUMLARA GİT
Erdoğan, iletişimin önemine AHBAP üzerinden dikkat çekti: Deprem istismarıyla operasyon çektiler
Gündem

Erdoğan, iletişimin önemine AHBAP üzerinden dikkat çekti: Deprem istismarıyla operasyon çektiler

2. İletişim Şura’sının açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplumun algoritma faşizmine maruz bırakılarak hakikatlerden k..
Devletimiz sınır tanımıyor! Mısır'da kaza geçiren vatandaşlar için hava ambulansı havalandı!
Gündem

Devletimiz sınır tanımıyor! Mısır'da kaza geçiren vatandaşlar için hava ambulansı havalandı!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Mısır'da geçirdikleri trafik kazasında yaralanan 3 Türk vatandaşının Sağlık Bakanlığı'na ait hava ambulansıyl..
Külliye'de İran yanlısı bakanın provokasyonu tutmadı! Erdoğan olaya müdahale etti: Hakan hamse
Gündem

Külliye'de İran yanlısı bakanın provokasyonu tutmadı! Erdoğan olaya müdahale etti: Hakan hamse

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Zeydi arasında yapılan görüşmelerin ardından düzenlenen imza töreninde İran yanlısı bakanın i..
Milyonlarca gencin beklediği kritik gün geldi! YKS tercihlerinde maraton başlıyor!
Eğitim

Milyonlarca gencin beklediği kritik gün geldi! YKS tercihlerinde maraton başlıyor!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği tercih süreci yarın resmen başlıyor...
MHP’den İBB'nin Beykoz'daki yıkım kararına tepki: İstanbul sahipsiz değil
Gündem

MHP’den İBB'nin Beykoz'daki yıkım kararına tepki: İstanbul sahipsiz değil

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Beykoz'daki Ufuk Taksi Durağı'na yönelik yıkım kararının ardından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ..
Milliler, İsrail'i bozguna uğrattı
Spor

Milliler, İsrail'i bozguna uğrattı

Kriket Milli Takımı, İsrail'i bozguna uğrattı. Ay-yıldızlılar, sahadan 123-88 galip ayrıldı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23