Twerkçü başkanın belediyesinde de aynı skandallar: Makam odasında rüşvet teslimatı
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Üsküdar Belediyesi'ndeki usulsüz iskan ve yapı ruhsatı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada Türkiye’nin ‘Twerkçü başkan’ lakabını taktığı CHP’li Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile 5 şüpheli gözaltına alınırken, itirafçı bir müteahhidin makam odasında danışman Ulaş Meydan'a 860 bin dolar rüşvet verdiğini beyan etmesi üzerine baz kayıtları ve kapalı devre iletişim ağları incelemeye alındı.
Ramazan ayında açtığı kurs ile gündeme gelip ‘Twerkçü başkan’ lakabı ile tanınan CHP’li Üsküdar Belediyesi Başkanı sabah saatlerinde gözaltına alınırken, etkin pişmanlık kapsamında ifade veren bir müteahhidin usulsüz iskan ruhsatı karşılığında Sinem Dedetaş’ın Danışmanı Ulaş Meydan’a belediyedeki makam odasında 860 bin dolar rüşvet teslim edildiğini söyledi.
Üsküdar Belediyesi'ne yönelik bazı inşaat projelerinde, yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Ramazan ayında twerk kursu açmakla hatırlanan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında "rüşvet", "irtikap" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlarından soruşturma başlatılırken, belediyeye yönelik eş zamanlı operasyonda Dedetaş'ında aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturmada, yapı ruhsatı verilmesinde resmi yetkisi bulunmayan belediye iştiraki Kent A.Ş. görevlilerinin, kriptolu ve kapalı devre elektronik posta sistemi üzerinden oluşturdukları iletişim ağıyla ada ve parsel bazında hazırlanan renklendirilmiş Excel tabloları üzerinden ruhsat süreçlerinin yönlendirildiği tespit edildi.
MAKAM ODASINDA RÜŞVET
Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren bir müteahhit, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın Danışmanı Ulaş Meydan’a belediyedeki makam odasında 860 bin dolar rüşvet teslim edildiğini itiraf ettiği öğrenildi. Söz konusu eylemde baz kayıtlarının da örtüştüğü tespit edildi.
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