Harabeden Avrupa'nın en büyük kütüphanesine: En prestijli ödülde finale kaldı!
Bir dönem harabeye dönen Rami Kışlası, Avrupa'nın en büyük kütüphanesine dönüştükten sonra mimarlık ödülünde finale kaldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bir dönem harabeye dönen Rami Kışlası, Avrupa'nın en büyük kütüphanesine dönüştükten sonra mimarlık ödülünde finale kaldı.
Türkiye'de restorasyon çalışmaları sırasında çeşitli eleştirilere maruz kalan tarihi Rami Kışlası, küresel ölçekte büyük bir başarıya imza attı. Yıllarca kaderine terk edilen ve yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan asırlık yapı, bugün hem Avrupa'nın en büyük kütüphanelerinden biri hem de dünya mimarlık otoritelerinin hayranlıkla izlediği bir başyapıt olarak öne çıkıyor.
HARABEDEN KÜLTÜR VADİSİNE UZANAN ZORLU YOLCULUK Bir zamanlar askerlerin talim yaptığı, ardından ise uzun yıllar boyunca kendi kaderine terk edilerek adeta çürümeye bırakılan Rami Kışlası, bir dönem de kuru gıda hali olarak hizmet vermişti. Zamanın ve bakımsızlığın etkisiyle ağır hasar alan, hatta bazı bölümleri tamamen yerle bir olan bu devasa yapı, restorasyon sürecine girerken adeta can çekişiyordu. Yenileme çalışmalarını üstlenen uzman ekip, işe başlarken öncelikle elde ne kaldığını tespit etmeye çalıştı. Ayakta kalmayı başaran taş duvarlar, asırlık ahşap çatı ve kışlanın kalbi niteliğindeki devasa avlu, tüm projenin üzerine inşa edileceği temel unsurlar olarak belirlendi.
ESKİYLE YENİNİN KUSURSUZ DİYALOĞU Tarihi yapının restorasyonunda en dikkat çekici yaklaşım, geçmişin izlerini silmeden geleceğe taşımak oldu. Alana eklenen yeni mimari ögelerin hiçbirinde eskinin ucuz bir taklidine gidilmedi. Tam aksine, yeni tasarımlar tarihi dokuyla adeta konuşacak, onunla uyum içinde var olacak şekilde kurgulandı.
Bu hassas denge sayesinde asırlık kışla, geçmişin ruhunu korurken modern dünyanın ihtiyaçlarına da kusursuzca cevap veren bir yapıya dönüştü. Bir zamanlar askeri postalların sesleriyle yankılanan bu tarihi mekan, bugün binlerce kitaba ev sahipliği yapan devasa bir kent parkı ve kütüphane olarak hizmet veriyor.
DÜNYANIN EN PRESTİJLİ MİMARLIK VİTRİNİNDE BİR TÜRK ESERİ Rami Kütüphanesi'nin bu benzersiz dönüşümü, uluslararası alanda da en üst düzeyde karşılık buldu. Yapı, 1977 yılından bu yana her üç yılda bir düzenlenen ve İslam kültürünü başarıyla yorumlayan çağdaş tasarımları, toplumsal gelişimi, restorasyon projelerini ve bölgesel koruma çalışmalarını ödüllendiren Ağa Han Mimarlık Ödülü'nde finalistler arasına girmeyi başardı. Sosyal konuttan tarihi mirası yaşatmaya kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan bu prestijli organizasyonda finale kalmak, projenin küresel çaptaki başarısını bir kez daha tescilledi./ kaynak: haber7
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