Harabeden Avrupa'nın en büyük kütüphanesine: En prestijli ödülde finale kaldı!

HARABEDEN KÜLTÜR VADİSİNE UZANAN ZORLU YOLCULUK Bir zamanlar askerlerin talim yaptığı, ardından ise uzun yıllar boyunca kendi kaderine terk edilerek adeta çürümeye bırakılan Rami Kışlası, bir dönem de kuru gıda hali olarak hizmet vermişti. Zamanın ve bakımsızlığın etkisiyle ağır hasar alan, hatta bazı bölümleri tamamen yerle bir olan bu devasa yapı, restorasyon sürecine girerken adeta can çekişiyordu. Yenileme çalışmalarını üstlenen uzman ekip, işe başlarken öncelikle elde ne kaldığını tespit etmeye çalıştı. Ayakta kalmayı başaran taş duvarlar, asırlık ahşap çatı ve kışlanın kalbi niteliğindeki devasa avlu, tüm projenin üzerine inşa edileceği temel unsurlar olarak belirlendi.