Kanatta büyük zaafiyete dur denilecek! Beşiktaş'ta Chiesa operasyonu! Italiano devreye giriyor
Mohamed Salah transferinden sonuç alamayan Beşiktaş, sağ kanat arayışında rotasını yeniden Federico Chiesa'ya çevirdi.
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Mohamed Salah transferinden sonuç alamayan Beşiktaş, sağ kanat arayışında rotasını yeniden Federico Chiesa'ya çevirdi.
Salah transferinin kapanmasının ardından Beşiktaş'ta gözler sağ kanat için yapılacak transfere çevrildi.
Siyah beyazlıların geçen sezon da gündeminde olan Federico Chiesa için yeniden harekete geçilecek. Vincenzo İtaliano'nun, Fiorentina'nın başına geçtiğinde Floransa ekibinden Juventus'a transfer olan İtalyan yıldızın piyasa değeri 13 milyon avro. Liverpool'da mutsuz olan 28 yaşındaki oyuncunun transferi için İtaliano'nun bizzat devreye gireceği öğrenildi.
Salah transferinin kapanmasının ardından Beşiktaş'ta gözler sağ kanat için yapılacak transfere çevrildi.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; siyah beyazlıların geçen sezon da gündeminde olan Federico Chiesa için yeniden harekete geçilecek. Vincenzo İtaliano'nun, Fiorentina'nın başına geçtiğinde Floransa ekibinden Juventus'a transfer olan İtalyan yıldızın piyasa değeri 13 milyon avro. Liverpool'da mutsuz olan 28 yaşındaki oyuncunun transferi için İtaliano'nun bizzat devreye gireceği öğrenildi.
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