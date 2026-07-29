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Kanatta büyük zaafiyete dur denilecek! Beşiktaş'ta Chiesa operasyonu! Italiano devreye giriyor

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Kanatta büyük zaafiyete dur denilecek! Beşiktaş'ta Chiesa operasyonu! Italiano devreye giriyor

Mohamed Salah transferinden sonuç alamayan Beşiktaş, sağ kanat arayışında rotasını yeniden Federico Chiesa'ya çevirdi.

#1
Foto - Kanatta büyük zaafiyete dur denilecek! Beşiktaş'ta Chiesa operasyonu! Italiano devreye giriyor

Salah transferinin kapanmasının ardından Beşiktaş'ta gözler sağ kanat için yapılacak transfere çevrildi.

#2
Foto - Kanatta büyük zaafiyete dur denilecek! Beşiktaş'ta Chiesa operasyonu! Italiano devreye giriyor

Siyah beyazlıların geçen sezon da gündeminde olan Federico Chiesa için yeniden harekete geçilecek. Vincenzo İtaliano'nun, Fiorentina'nın başına geçtiğinde Floransa ekibinden Juventus'a transfer olan İtalyan yıldızın piyasa değeri 13 milyon avro. Liverpool'da mutsuz olan 28 yaşındaki oyuncunun transferi için İtaliano'nun bizzat devreye gireceği öğrenildi.

#3
Foto - Kanatta büyük zaafiyete dur denilecek! Beşiktaş'ta Chiesa operasyonu! Italiano devreye giriyor

Salah transferinin kapanmasının ardından Beşiktaş'ta gözler sağ kanat için yapılacak transfere çevrildi.

#4
Foto - Kanatta büyük zaafiyete dur denilecek! Beşiktaş'ta Chiesa operasyonu! Italiano devreye giriyor

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; siyah beyazlıların geçen sezon da gündeminde olan Federico Chiesa için yeniden harekete geçilecek. Vincenzo İtaliano'nun, Fiorentina'nın başına geçtiğinde Floransa ekibinden Juventus'a transfer olan İtalyan yıldızın piyasa değeri 13 milyon avro. Liverpool'da mutsuz olan 28 yaşındaki oyuncunun transferi için İtaliano'nun bizzat devreye gireceği öğrenildi.

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