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Dünya 42 yıl sonra ilk kez yaşandı! Japon nüfusunda ürküten düşüş
Dünya

42 yıl sonra ilk kez yaşandı! Japon nüfusunda ürküten düşüş

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42 yıl sonra ilk kez yaşandı! Japon nüfusunda ürküten düşüş

Japonya’da 2025 yılında vatandaş sayısı 917 bin azalarak 119 milyon 736 bine geriledi. Bu düşüş resmi kayıtların tutulmaya başlandığı 1968’den bu yana en yüksek yıllık kayıp oldu.

Japonya’da azalan doğumlar ve artan ölümler nüfus kaybını hızlandırdı. Japonya İçişleri ve İletişim Bakanlığının yayımladığı istatistiklere göre, ülkedeki Japon vatandaşlarının sayısında bugüne kadarki en büyük yıllık düşüş kaydedildi.

 

Buna göre, ülkede 2025 yılında Japon vatandaşlarının sayısı önceki yıla kıyasla 917 bin azalarak 119 milyon 736 bin 483'e düştü.

Doğu Asya ülkesinde böylelikle Japon vatandaşlarının sayısı 42 yıl sonra ilk kez 120 milyonun altına geriledi.

 

Önceki yıla kıyasla 917 binlik düşüş, resmi verilerin tutulmaya başladığı 1968 yılından bu yana en büyük düşüş olarak kayda geçti.

Verilere göre Japonya'da 2025 yılında yaklaşık 670 bin doğum, buna karşılık yaklaşık 1,6 milyon ölüm meydana geldi.

 

Toplam nüfus 123 milyon 767 bin 642

Ülkede oturum sahibi yabancı uyrukluların sayısı önceki yıla kıyasla 354 bin artışla 4 milyon 31 bin 159'a yükseldi.

Yabancı uyruklular dahil Japonya'nın toplam nüfusu 123 milyon 767 bin 642 oldu.

 

Nüfus düşüşünde toplumun yaşlanması ve doğum oranlarının gerilemesinin etkili olduğu belirtiliyor.

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