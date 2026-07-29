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Gündem Dün "Haluk’a teşekkür" bugün "zaten güvenmezdim" Hayko Çepkin kıvırdıkça kıvırdı
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Dün "Haluk’a teşekkür" bugün "zaten güvenmezdim" Hayko Çepkin kıvırdıkça kıvırdı

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Dün "Haluk’a teşekkür" bugün "zaten güvenmezdim" Hayko Çepkin kıvırdıkça kıvırdı

Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında adliyeye giderek ifade veren Hayko Cepkin’in geçmişte Haluk Levent ve Ahbap Derneğine yönelik teşekkür mesajları hafızalardaki yerini korurken, savcılıkta Haluk Levent’i uzun yıllardır tanırım ve maddi konularda kendisine güvenmem” dedi.

Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında adliyeye ifadeye gelmediğini ve bilgisine başvuracaklarını iddia ederek gazetecilere, 'İfade değil, bilgime başvurulacak' sözleriyle karşılık veren Hayko Cepkin'in kendisine ait tutanağın başında ‘ifade tutanağı' yazması dikkat çekti. Ayrıca soruşturma kapsamında ifade veren Hayko Cepkin'in geçmişte Ahbap ve BABALATV hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı.

Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında aralarında Hayko Cepkin'in de olduğu birçok ünlü isim İstanbul Adalet Sarayı'na ifade vermeye geldi. İfade vermek için gelen isimlerden Cepkin'in adliye girişinde basın mensuplarına hakaret içeren sözler sarf ederek "Her şeyi köpürtün anasını satayım abuk sabuk haberlerinizle. Ortalığı kirletmekten başka bir şey yok" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Ayrıca basın mensuplarının sorusuna sert ve alaycı bir şekilde, " İfademe değil, bilgime başvurulucak'' demesi üzerine, Cepkin'in tutanağının başında ‘ifade tutanağ' ibaresi yazması açıkça görüldü.

Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur üzerinden yapılan yardımlar dışında diğer yardımlardan gerçeği öğrenemeyeceğini belirten bir paylaşımında Cepkin, "@ahbap @haluklevent @OguzhanUgur üzerinde neden yardım yapılıyormuş. Yollanan yardımların hesabını vereceklerine inanıyoruz. Olur da vermezlerse evine gidip yüzlerine karşı da hesap sorabilirim. Gırtlağına bile yapışırım. Ama diğer hiç biryerden gerçeği öğreneceğime inanmıyorum" ifadelerini kullandığı tespit edildi.

‘NEDEN BİZE GÜVENİLMEDİ DİYE SORMALILAR'

Aynı paylaşımın altına yine Cepkin, "Esas kendilerine sormaları gereken ilk soru ‘neden bize güvenilmedi' olmalı. Bunun yerine kim nasıl yer bu parayı paranoyasındalar. Tam olarak ‘keşşkeee beniim olsa' sendromu' ifadeleri kullandığı dikkat çekti.

Cepkin'in 2023 yılındaki bir başka paylaşımında ise "Zor zamanda kısa sürede organize olup yardım için kendilerini öne atan tüm @ahbap gönüllülerine, sözcüleri @haluklevent e, @BabalaTv gönüllülerine sözcüleri @OguzhanUgur kardeşime, ve emek veren tüm vicdan sahibi insanlara teşekkürü bir borç bilirim. Çabalarını takdir ediyorum" ifadelerini sosyal medya hesabından yayınladığı belirlendi.

Sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Hayko Cepkin'in ‘ifade tutanağında', "Haluk Levent'i uzun yıllardır tanırım ve maddi konularda kendisine güvenmem. Güvenmediğim için de kendisi hakkında Twitter'da paylaşımlarım oldu. Ahbap Derneği'ne Haluk Levent'ten bağımsız olarak güveniyordum. Ancak başkanlığını Haluk Levent'in yapıyor olmasını anlamlandıramamıştım. Haluk Levent'in yıllar öncesinde de bu ve benzeri eylemleri olmuştu. Bu durum birçok kişi tarafından da zaten biliniyordu" şeklinde beyanda bulunması dikkat çekti.

Hayko Cepkin de sattı! Ahbap soruşturmasında şok ifade: "Maddi konularda güvenmem!"
Hayko Cepkin de sattı! Ahbap soruşturmasında şok ifade: "Maddi konularda güvenmem!"

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Hayko Cepkin de sattı! Ahbap soruşturmasında şok ifade: "Maddi konularda güvenmem!"

Cüneyt ile Hayko'nun Ahbap polemiği
Cüneyt ile Hayko'nun Ahbap polemiği

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Cüneyt ile Hayko'nun Ahbap polemiği

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Yorumlar

Yok Haluk'tan farkları!!!

Kendileri güvenmedikleri ve bir kuruş vermedikleri yere; insanları yardım etmeleri için yönlendirmişler!!! Yâni insanları bile bile aldatmışlar!!!

Ne farkları var Haluk'tan?

Zamanında halkın kandırılmasına mâni olmak şöyle dursun! Kıral çıplak (hakikatleri) diyememiş , bilakis sahtekarlığı (asılsız övgü ve beyanlarla) desteklemişler!!! Acaba Chp'li belediyelerden konserler (paralar) alabilmek için mi!?
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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