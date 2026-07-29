Teröristbaşına büyük öfke! Zıkkımlanan Netanyahu’ya baskın
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) başkenti Washington'da katil devlet İsrail’in Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu yemek yediği otelde protesto edildi .Protestocular, "Bibi, Bibi, saklanamazsın. Soykırım yapıyorsun" şeklinde slogan attı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ziyareti sırasında büyük tepki gördü. Protestocular, Netanyahu'nun akşam yemeği yediği Georgetown'daki Four Seasons Oteli'nin lobisine baskın yaptı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, protestocuların Netanyahu'nun yemek yediği restorana ulaşmaya çalıştıkları, ancak güvenlik görevlilerinin onları zorla uzaklaştırdığı görüldü. Protestocuların ise, "Bibi, Bibi, saklanamazsın. Soykırım yapıyorsun" şeklinde slogan attığı duyuldu.
Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ırasında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlendiği gerekçesiyle 2024 yılında Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.