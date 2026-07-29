Emekliler mesken tuttu: Türkiye'nin en yaşlı illeri belli oldu!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “Hayat Tabloları, 2023-2025” istatistiklerini açıklarken, Türkiye'nin en yaşlı illeri de belli oldu.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “Hayat Tabloları, 2023-2025” istatistiklerini açıklarken, Türkiye'nin en yaşlı illeri de belli oldu.
Buna göre, doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için 78,5 yıl olarak belirlendi. Bu süre, 2022-2024 döneminde 78,1 yıl olarak hesaplanmıştı.
Ülke genelinde 50 yaşındaki bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 31,3 yıl olurken, bu süre erkeklerde 29 yıl, kadınlarda 33,4 yıl olarak tespit edildi.
Türkiye’de 65 yaşındaki bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 18,4 yıl olarak kayıtlara geçerken, bu süre erkeklerde 16,7 yılı, kadınlarda 20 yılı buluyor. 65 yaşındaki kadınların erkeklerden ortalama 3,3 yıl daha uzun yaşaması bekleniyor.
SAĞLIKLI YAŞAM SÜRESİ 58 YIL OLARAK HESAPLANDI “Belirli bir yaştaki kişinin günlük hayattaki faaliyetlerini sınırlandıracak bir sağlık sorunu olmadan yaşaması beklenen yıl sayısı” olarak tanımlanan “sağlıklı yaşam süresi” doğuşta 58 yıl olarak kayıtlara geçti. Bu süre erkeklerde 59,1 yıl, kadınlarda 56,9 yıl olarak hesaplandı. Buna göre, erkeklerin sağlıklı yaşam süresinin kadınlardan 2,2 yıl daha uzun olduğu görüldü.
TÜRKİYE'NİN YAŞLI NÜFUSUNUN EN ÇOK OLDUĞU İLLER BELLİ OLDU İŞTE O LİSTE...
10. TUNCELİ: YÜZDE 17,8
9. ÇANAKKALE: YÜZDE 17,8
8. ÇORUM: YÜZDE 17,9
7. EDİRNE YÜZDE 18
6. ÇANKIRI YÜZDE 18,2
5. BALIKESİR YÜZDE 18,2
4. ARTVİN YÜZDE 19,2
3. GİRESUN YÜZDE 20,0
2. KASTAMONU YÜZDE 21,1
1. YAŞLI NÜFUS ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL SİNOP OLDU Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2025 yılında yüzde 21,7 ile Sinop oldu./ kaynak: haber7
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