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Emekliler mesken tuttu: Türkiye'nin en yaşlı illeri belli oldu!

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Emekliler mesken tuttu: Türkiye'nin en yaşlı illeri belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “Hayat Tabloları, 2023-2025” istatistiklerini açıklarken, Türkiye'nin en yaşlı illeri de belli oldu.

#1
Foto - Emekliler mesken tuttu: Türkiye'nin en yaşlı illeri belli oldu!

Buna göre, doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için 78,5 yıl olarak belirlendi. Bu süre, 2022-2024 döneminde 78,1 yıl olarak hesaplanmıştı.

#2
Foto - Emekliler mesken tuttu: Türkiye'nin en yaşlı illeri belli oldu!

Ülke genelinde 50 yaşındaki bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 31,3 yıl olurken, bu süre erkeklerde 29 yıl, kadınlarda 33,4 yıl olarak tespit edildi.

#3
Foto - Emekliler mesken tuttu: Türkiye'nin en yaşlı illeri belli oldu!

Türkiye’de 65 yaşındaki bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 18,4 yıl olarak kayıtlara geçerken, bu süre erkeklerde 16,7 yılı, kadınlarda 20 yılı buluyor. 65 yaşındaki kadınların erkeklerden ortalama 3,3 yıl daha uzun yaşaması bekleniyor.

#4
Foto - Emekliler mesken tuttu: Türkiye'nin en yaşlı illeri belli oldu!

SAĞLIKLI YAŞAM SÜRESİ 58 YIL OLARAK HESAPLANDI “Belirli bir yaştaki kişinin günlük hayattaki faaliyetlerini sınırlandıracak bir sağlık sorunu olmadan yaşaması beklenen yıl sayısı” olarak tanımlanan “sağlıklı yaşam süresi” doğuşta 58 yıl olarak kayıtlara geçti. Bu süre erkeklerde 59,1 yıl, kadınlarda 56,9 yıl olarak hesaplandı. Buna göre, erkeklerin sağlıklı yaşam süresinin kadınlardan 2,2 yıl daha uzun olduğu görüldü.

#5
Foto - Emekliler mesken tuttu: Türkiye'nin en yaşlı illeri belli oldu!

TÜRKİYE'NİN YAŞLI NÜFUSUNUN EN ÇOK OLDUĞU İLLER BELLİ OLDU İŞTE O LİSTE...

#6
Foto - Emekliler mesken tuttu: Türkiye'nin en yaşlı illeri belli oldu!

10. TUNCELİ: YÜZDE 17,8

#7
Foto - Emekliler mesken tuttu: Türkiye'nin en yaşlı illeri belli oldu!

9. ÇANAKKALE: ​YÜZDE 17,8

#8
Foto - Emekliler mesken tuttu: Türkiye'nin en yaşlı illeri belli oldu!

8. ÇORUM: YÜZDE 17,9

#9
Foto - Emekliler mesken tuttu: Türkiye'nin en yaşlı illeri belli oldu!

7. EDİRNE YÜZDE 18

#10
Foto - Emekliler mesken tuttu: Türkiye'nin en yaşlı illeri belli oldu!

6. ÇANKIRI YÜZDE 18,2

#11
Foto - Emekliler mesken tuttu: Türkiye'nin en yaşlı illeri belli oldu!

5. BALIKESİR YÜZDE 18,2

#12
Foto - Emekliler mesken tuttu: Türkiye'nin en yaşlı illeri belli oldu!

4. ARTVİN YÜZDE 19,2

#13
Foto - Emekliler mesken tuttu: Türkiye'nin en yaşlı illeri belli oldu!

3. GİRESUN YÜZDE 20,0

#14
Foto - Emekliler mesken tuttu: Türkiye'nin en yaşlı illeri belli oldu!

2. KASTAMONU YÜZDE 21,1

#15
Foto - Emekliler mesken tuttu: Türkiye'nin en yaşlı illeri belli oldu!

1. YAŞLI NÜFUS ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL SİNOP OLDU Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2025 yılında yüzde 21,7 ile Sinop oldu./ kaynak: haber7

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