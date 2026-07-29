Emekliler mesken tuttu: Türkiye'nin en yaşlı illeri belli oldu!

SAĞLIKLI YAŞAM SÜRESİ 58 YIL OLARAK HESAPLANDI “Belirli bir yaştaki kişinin günlük hayattaki faaliyetlerini sınırlandıracak bir sağlık sorunu olmadan yaşaması beklenen yıl sayısı” olarak tanımlanan “sağlıklı yaşam süresi” doğuşta 58 yıl olarak kayıtlara geçti. Bu süre erkeklerde 59,1 yıl, kadınlarda 56,9 yıl olarak hesaplandı. Buna göre, erkeklerin sağlıklı yaşam süresinin kadınlardan 2,2 yıl daha uzun olduğu görüldü.