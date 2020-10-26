Yunanistan'da işletmeciler Kovid-19 tedbirleri nedeniyle işlerinin azalmasından dert yanıyor

ATİNA (AA) - AYHAN MEHMET - Yunanistan'daki işletmeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki hızlı artıştan dolayı alınan tedbirler nedeniyle zor günler geçiriyor.

Vaka sayısındaki yükseliş, genel bir sokağa çıkma yasağından kaçınan ülke hükümetini yeni önlemler almaya mecbur bırakırken, işletmeler de bu duruma ayak uydurmaya çalışıyor.

Başkent Atina'da, turistlerin en yoğun ziyaret ettiği yerlerin başında gelen Monastiraki bölgesindeki işletme sahipleri, AA muhabirine, bu sene cirolarının geçen yıllara oranla belirgin şekilde düştüğünü söyledi.

Geçen cumartesiden itibaren 00.30-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağının uygulanmaya başladığı kentte, salgının olumsuz etkilerini derinden hisseden kafe ve restoran sahipleri, yaşadıkları ekonomik zorluklara dikkati çekti.

- "İşletme sahipleri iflasın eşiğinde"

Monastiraki ve kentteki diğer turistik bölgelerde restoranları bulunan işletmeci Akis, kendisi gibi diğer restoran sahiplerinin de "Kovid-19 kurbanı" olduğunu söyleyerek, "Sanırım bu virüsten en çok kafe ve restoran sahipleri etkilendi. Bazı işletme sahipleri iflasın eşiğinde." ifadelerini kullandı.

Özellikle Monastiraki gibi bölgelerdeki işletmelerin turistler sayesinde iş yaptığını söyleyen Akis, Kovid-19 önlemleri kapsamında getirilen seyahat kısıtlamalarından dolayı ülkeye az sayıda turistin gelmesi nedeniyle cirolarındaki düşüşün kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

Restoranlarında, sosyal mesafe, maske ve hijyen gibi tüm güvenlik kurallarının uygulandığını anlatan Akis, "Virüs aşısı bulunmadığı müddetçe insanlar haklı olarak korkmaya devam edecek ve dışarı çıkmaktan olabildiğince kaçınacaklar. Dolayısıyla mekanlarımız boş kalmaya devem edecek." dedi.

- "İşletmem kapısına kilit vurma noktasına geldi"

Başkentin eğlence mekanlarıyla ünlü bir başka noktası olan Koukaki bölgesinde kafe işletmecisi Nezi, "Ekonomik krizle ilk darbeyi alan işletmem şimdi de Kovid-19 önlemleriyle kapısına kilit vurma noktasına geldi." diye konuştu.

Kovid-19'dan önce müşteri sayısında gece yarısından sonra artış olduğunu belirten Nezi, şöyle devam etti:

"En çok kar elde ettiğimiz saatler gece yarısından sonraki saatler. En çok müşteri o saatlerde gelir. Şimdi ise saat 00.00'da işletmelerimizi kapatıyoruz. Bu durumdan müşterilerimiz de çok rahatsız. Özellikle genç müşterilerimiz eğlencelerine meydanlarda devam ediyor."

Aynı bölgede bulunan ismini vermek istemeyen bir başka kafe işletmecisi de benzer kaygıları dile getirerek, bu durumun ancak aşının bulunmasıyla sonlanacağını belirtti.

Eskiye oranla belirgin bir müşteri kaybı yaşandığını söyleyen işletmeci, "Birbirleriyle konuşmaya çekinen insanların nasıl kafelere gelmesini bekleyebiliriz. Yeni düzen bu. Beklentilerimiz buna göre olmalı." ifadesini kullandı.