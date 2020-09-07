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Aktüel Yunanistan'da halkın büyük çoğunluğunun "Türkiye ile diyalog istediği" ortaya çıktı
Aktüel

Yunanistan'da halkın büyük çoğunluğunun "Türkiye ile diyalog istediği" ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2020-09-07 14:50:15 -
Yunanistan'da halkın büyük çoğunluğunun "Türkiye ile diyalog istediği" ortaya çıktı

ATİNA (AA) - Yunanistan'da yapılan bir kamuoyu araştırması, ülke halkının yüzde 69,8'inin ikili sorunların çözümü için Türkiye ile diyalog kurulmasından yana olduğunu gösterdi.

Atina merkezli "Ta Nea" gazetesi, Yunanistan halkının Türkiye ile yaşanan gerginliğe ilişkin yaptığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını yayımladı.

Gazetenin Türkiye ile gerginliğin giderilmesi için "diyalog yoluna gidilip gidilmemesi" yönündeki sorusuna, araştırmaya katılanların yüzde 69,8'i "evet, diyaloğa gidilmeli" yanıtını verdi.

Araştırmaya katılanların 63,7'si, Türkiye ile gelecek dönemde "ciddi bir olay yaşanması" ihtimalinin "yüksek veya orta derecede" olduğunu düşünürken, katılımcıların 34,5'i bu ihtimalin "küçük veya hiç olmadığı" yönünde görüş bildirdi.

Yunanistan'ın, Türkiye'ye karşı "askeri imkanlarını kullanması gerekip gerekmediği" sorusuna da araştırmaya katılanların yüzde 49,2'i "kullanmalı veya muhtemelen kullanmalı" cevabını verirken, katılımcıların yüzde 47,1'i ise bu soruyu "hayır veya muhtemelen hayır" şeklinde yanıtladı.

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