4 bin 200 ton tekstil atığı: Avrupa-Türkiye operasyonuyla kaçak şebeke çökertildi

Avrupa ile Türkiye arasında yürütülen uluslararası bir çevre soruşturması, geri dönüşüm maliyetlerinden kaçınmak amacıyla kurulan yasa dışı bir sevkiyat ağını ortaya çıkardı.

Soruşturma, doğada çözünmesi 200 yılı bulan ve bu nedenle geri dönüşüm süreçleri yüksek maliyetli kurallara bağlı olan akrilik elyaf içerikli tekstil atıklarına odaklandı. Şebekenin, bu maliyetlerden ve çevre mevzuatlarından kaçmak için sevkiyatları yanlış etiketlediği belirlendi.

OLAF Genel Direktörü Petr Klement, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Belirli tekstil atıklarının geri dönüşüm maliyetlerinden veya çevre kurallarına uymaktan yasa dışı yollarla kaçınmayı sağlayan bu tür yöntemler, organize ağların haksız kazanç elde etmesine zemin hazırlıyor. Bu vaka, çevre suçlarıyla mücadelede uluslararası iş birliğinin önemini göstermektedir."

MERSİN LİMANI VE GERİ DÖNÜŞÜM TESİSLERİNDE ARAMA YAPILDI

OLAF’ın ticaret akışı analizleri ve gümrük verileri üzerinden yaptığı incelemelerin ardından Türk makamları uyarıldı. Türkiye'ye ulaşan konteynerlerde yapılan ilk kontrollerde 4 bin 200 ton yasa dışı tekstil atığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında OLAF yetkilileri, İtalyan çevre uzmanları ve Türk makamlarının katılımıyla Türkiye'de ortak denetimler gerçekleştirildi. Bu denetimlerde şu bulgulara ulaşıldı:

• Tesis depoları: Çevre yasalarına uymadığı tespit edilen bir geri dönüşüm tesisinin depolarında 2 bin 100 ton ek tekstil atığı daha saklandığı görüldü.

• Mersin Limanı: Aynı yasa dışı ağ ile bağlantılı olduğu ve yanlış etiketlendiği belirlenen 768 ton tekstil atığı da Mersin Limanı'nda ele geçirildi.

Sürecin İtalya ayağında ise Carabinieri ekipleri Brescia kentinde şüpheli ihracatla bağlantılı bir iş merkezine baskın düzenledi. Operasyonda şirkete ait tesislere, tır filosuna ve yaklaşık 12 milyon euro değerindeki finansal varlığa el konuldu.

Avrupa Birliği genelinde 2023 yılında 170 milyar euro ciro üreten tekstil sektörü, aynı zamanda büyük bir atık sorununu beraberinde getiriyor. Kıta genelinde yılda yaklaşık 12,6 milyon ton tekstil atığı oluşurken, bunun yalnızca beşte biri geri dönüştürülebiliyor. AB, 2025 yılında atıkların yasa dışı ihraç edilmesini önlemek adına yeni kurallar devreye sokmuştu.

Bu doğrultuda Fransa'nın liderlik ettiği 5 AB üyesi ülke, özellikle internet siteleri üzerinden hızla yayılan "ultra hızlı moda" akımına karşı Avrupa Komisyonu'na ortak bir belge sundu.

Belgede, Çin merkezli Shein ve Temu gibi platformların yarattığı tüketim çılgınlığının atık sistemlerini zorladığı belirtilerek, dijital platformlar üzerindeki denetimlerin artırılması ve üretici sorumluluklarının genişletilmesi talep edildi.

Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanı Monique Barbut, 25 Haziran'da yapılan çevre bakanları toplantısında, tekstil atıklarının azaltılması ve döngüsel ekonomiye geçiş konusunda Avrupa genelinde ortak adımlar atılması gerektiğini vurguladı.