Yunanistan'da ekonomik kriz! Enflasyon 27 yıl sonra ilk kez...

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin enerji maliyetlerini artırmasıyla Yunanistan'da yıllık enflasyon Nisan'da yüzde 10.2'ye ulaştı. Elektrik ve yakıt fiyatlarındaki artış enflasyondaki yükselişi tetikledi.

Enflasyon böylece 1995 yılının Şubat ayından beri en yüksek seviyeye çıktı.

AB uyumlu TÜFE ise yüzde 8'den yüzde 9.1'e çıktı.

Avrupa'daki diğer birçok ülke gibi Yunanistan da artan yaşam maliyetleri nedeniyle hanehalkı ve işletmeleri desteklemek için elektrik ve doğalgaz faturalarında mali paketler açıkladı.

Ülkede doğalgaz fiyatları yıllık yüzde 122.6, elektrik fiyatları yüzde 88.8 artış kaydetti.