Yunanistan'da doktorlar ayaklandı! 24 saatlik greve başladılar

Yunanistan Hastane Doktorları Federasyonu (OENGΕ) ve Atina-Pire Hastane Doktorları Birliğinin (EINAP) çağrısıyla doktorlar, ruh sağlığı alanında değişiklik öngören yasa tasarısına tepki göstermek amacıyla 24 saatlik greve gitti.

Atina'daki Sintagma Meydanı'nda bir araya gelen doktorlar ve bağımlılıkla mücadele kuruluşları çalışanları, hükümeti protesto etti.

Göstericiler, yasa tasarısının kabul edilmesinin, ruh sağlığı ve bağımlılıkla mücadele alanında yıkıcı etkilere neden olacağı ve bu alanlardaki mevcut sistemin daha da kötüleşmesine neden olacağını ileri sürüyor.

Yeni yasa tasarısı, Atina'da devlete ait iki hastanenin kapatılmasını, ücretsiz tedavi programlarının sonlandırılmasını ve doktorların farklı kurumlara veya şehirlere kaydırılmasını öngörüyor.