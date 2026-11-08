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Geldi, yüzleri güldürdü, yavaşça çekildi...

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Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

Geldi, yüzleri güldürdü, yavaşça çekildi...

Allah’ın ihsan ettiği bereketle bu sene sofralarda bol bol yer edinen ve fiyatı da düştükçe düşen palamut yavaş yavaş tezgahlardan çekilmeye başladı.

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#1
Foto - Geldi, yüzleri güldürdü, yavaşça çekildi...

Karadeniz'de sezon başından itibaren bol miktarda avlanan palamut, havaların soğumasıyla birlikte göç etmeye başladı. Son günlerde hava muhalefetinin de etkisiyle av miktarı azalan palamut, balıkçı tezgahlarında daha az görülürken fiyatı da yükseldi.

#2
Foto - Geldi, yüzleri güldürdü, yavaşça çekildi...

Sezon içerisinde 75-100 TL arasında satılan palamudun fiyatı, son günlerde 125-150 TL seviyelerine çıktı.

#3
Foto - Geldi, yüzleri güldürdü, yavaşça çekildi...

Balıkçı esnafı Bülent Ay, palamudun yavaş yavaş tezgahlardan çekilmeye başladığını belirterek, "Palamut yavaş yavaş tezgahlardan çekilmeye başladı.

#4
Foto - Geldi, yüzleri güldürdü, yavaşça çekildi...

Yakında tezgahlarda farklı balıklar görmeye başlayacağız. Palamuda yavaş yavaş veda ediyoruz. Havaların soğumasıyla beraber palamut göç etmeye başladı. Vatandaşımız ilk zamanki gibi palamuda pek ilgi göstermiyor. Bu sene insanımız palamuda doyduğu için ilgi de azaldı. Diğer çeşitlere yönelmeye başladılar. Bu bölgede insanımız önce hamsiyi arar tezgahta, ardından da mezgit ve istavrit gibi balıklara yönelir" dedi.

#5
Foto - Geldi, yüzleri güldürdü, yavaşça çekildi...

Balıkçı esnafı Emin Avcı ise son birkaç gündür etkili olan hava muhalefetinin palamut avcılığını olumsuz etkilediğini ifade ederek, "Birkaç günden beri hava muhalefeti olduğu için palamut azaldı. Artık palamudun son demlerine yaklaşıyoruz. Hava da bozuk olduğu için tezgahlara fazla palamut gelmiyor. Palamut ayrıca göçmen bir balık. Bu dönemler onun göçe başladığı dönemler. Yavaş yavaş azalıyor diyebiliriz.

#6
Foto - Geldi, yüzleri güldürdü, yavaşça çekildi...

Fiyat olarak 75-100 TL'ye satılıyordu, şu anda 125-150 TL'ye satılıyor. Palamut sezonu yaklaşık bir ay daha sürer diye düşünüyorum fakat eskisi kadar bol olmaz. Vatandaşımız eskisi kadar ilgi göstermiyor. Bu sene çok iyi bir palamut avcılığı oldu. Vatandaş da palamuda doydu. Bu süreçte insanımız tuzlamasını yaptı, dondurucuya attı, ızgarasını yaptı" diye konuştu.

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Yorumlar

Necmittin Kara

Kıymetini bilen bilir bilmiyen döğünür.Yani bazıları iş yapamamaktan olsa gerek tutulanları rizede denize niye döktüklerne bir mana veremedim..Tam bir nankörlük...
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