Geldi, yüzleri güldürdü, yavaşça çekildi...

Fiyat olarak 75-100 TL'ye satılıyordu, şu anda 125-150 TL'ye satılıyor. Palamut sezonu yaklaşık bir ay daha sürer diye düşünüyorum fakat eskisi kadar bol olmaz. Vatandaşımız eskisi kadar ilgi göstermiyor. Bu sene çok iyi bir palamut avcılığı oldu. Vatandaş da palamuda doydu. Bu süreçte insanımız tuzlamasını yaptı, dondurucuya attı, ızgarasını yaptı" diye konuştu.