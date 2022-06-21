Yunanistan'da çarpıcı Türkiye anketi

Son döneme Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim karşılıklı açıklamalarla tırmanırken, Yunanistan merkezli Ta Nea gazetesi, ‘Türkler ve Yunanlar neye inanıyor?’ başlığıyla Mayıs ayı başında yapılan güvenlik ve ekonomi araştırmasını sayfasına taşıdı. Anket, ELIAMEP ve İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) tarafından tasarlanan ve MRB ve KONDA şirketleri dIANEOsis tarafından da desteklendi.

İki ülke arasında son dönemde yaşanan kriz patlak vermeden yapılan anketi manşetine taşıyan gazete, Yunanlıların ve Türklerin birbirlerini ve diğer uluslararası aktörleri nasıl değerlendirdiğini de gözler önüne serdi.

Ta Nea’nın manşetten yayınladığı ankete göre, Yunanlar Rusya’yı Türkiye’den daha dost bir ülke olarak görüyor. Ancak iki ülkede de çoğunluk Ukrayna’nın işgal edilmesinden Rusya’yı sorumlu tutuyor. NATO’nun genişlemesinin Rusya’yı kışkırttığını düşünenlerin oranı Yunanistan’da yüzde 53, Türkiye’de yüzde 35 olarak açıklandı.

Rusya ve ABD ilişkileri

Yunanlıların yüzde 61’i Rusya’nın Yunanistan ile güçlü kültürel ve tarihi bağları olduğuna inanırken, sadece yüzde 33,7’si Rusya’nın Yunanistan için önemli bir stratejik ortak olduğunu savundu. Türkiye’de ise Rusya ile güçlü bağları olduğunu düşünenler oranı yüzde 30’da kalırken, Yunanistan’ın aksine Rusya’yı stratejik ortak görenlerin oranı yüzde 50’yi buldu.

Yunan basınında yayımlanan ankete göre, Yunanistan’da Avrupa Birliği’nin Türkiye’yi desteklediğine inananların oranı yüzde 58 olurken, Türklerin ise yüzde 55’i AB’nin Yunanistan’ın yanında durduğunu düşünüyor.

'ABD'nin barışa katkısı var mı?'

Konu ABD olduğunda ise, ABD’nin Atina yönetimine destek verdiğini düşünen Türklerin oranı yüzde 50 olurken, Yunanistan’da Washington’ın Ankara’yla aynı safta olduğunu düşünenler yüzde 47’de kaldı.

Ankete göre, hem Türkiye hem de Yunanistan’da ABD’nin Avrupa güvenliğine müdahil olmaması gerektiğini savunanların oranı ise oldukça yakın: Yunanistan’da yüzde 51, Türkiye’de yüzde 48. Yunan halkının yalnızca yüzde 26’sı, Türklerin ise yüzde 17’si ABD’nin Avrupa’daki askeri varlığının barışa katkı sunduğunu düşünüyor.