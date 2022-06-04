Yunanistan'da büyük yangın! Tahliyeler başladı

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın güneyinde orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerine ulaşan yangını söndürme çalışmaları sürerken, bazı bölgelerde tahliyeler başladı.

Yunanistan’ın başkenti Atina'ya 20 kilometre uzaklıktaki Glyfada ve Voula kentleri arasındaki ormanlık alanda bugün öğle saatlerinde başlayan yangın şiddetli rüzgarın etkisi ile hızla yayıldı.

Yangın nedeniyle bazı bölgelerin tahliye edildiği bildirildi.

60'a yakın arazöz, sekiz uçak, 6 helikopter ve 300'e yakın orman işçisinin müdahale ettiği yangında ilk belirlemelere göre can kaybının yaşanmadığı, bazı ev ve araçların kullanılamaz olduğu bildirildi.

Alevlerin yerleşim alanlarını tehdit etmesi nedeniyle bölgede tahliyelerin sürdüğü belirtildi.

Bölgede iki hafta içerisinde üç yangının meydana geldiği ve alevlerin Panorame kentine doğru ilerlediği açıklandı.

Geçen yıl son 30 yılın en yüksek sıcaklıklarının görüldüğü ülkede, orman yangınlarında yaklaşık 300 bin dönüm ormanlık alan zarar görmüştü.