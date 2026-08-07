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Dünya Yunanistan'da büyük felaket
Dünya

Yunanistan'da büyük felaket

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Yunanistan'da büyük felaket

Yunanistan'da son dönemdeki yangınlarda 118 bina kullanılamaz hale geldi. Ayrınca Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliği, bugün Attika, Rodop ve Meriç'in de aralarında bulunduğu birçok bölgede yangın riskinin "yüksek" seviyede olduğunu açıkladı.

Yunanistan'da son dönemdeki orman yangınlarından etkilenen bölgelerde 118 binanın kullanılamaz durumda olduğu belirlendi.

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakan Yardımcısı Kostas Katsafados, yangınların ardından Doğal Afetlerin Etkilerinin Giderilmesi Genel Müdürlüğü (GDAEFK) ekiplerince 325 binada hasar tespit çalışmasının tamamlandığını açıkladı.

İncelemelerde 88 bina "yeşil" kategoride hasarsız veya hafif hasarlı, 119 bina "sarı" kategoride onarım gerektiren, 118 bina da "kırmızı" kategoride kullanılamaz olarak sınıflandırıldı.

Girit Adası'ndaki Resmo bölgesinde ise incelenen 55 binadan 19'u "kullanılamaz" olarak sınıflandırıldı.

 

Katsafados, bazı bölgelerde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını, bundan sonraki aşamada yangından etkilenenlerin devlet yardımlarından yararlanabilmesi için gerekli dosyaların belediyelerce hazırlanacağını belirtti.

Batı Attika'daki hasar tespit çalışmalarının 48 saatte tamamlandığını kaydeden Katsafados, dosyaların ilgili birimlere ulaşmasının ardından öngörülen devlet yardımlarının sağlanması sürecinin başlatılacağını ifade etti.

Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliği, bugün Attika, Rodop ve Meriç'in de aralarında bulunduğu birçok bölgede yangın riskinin "yüksek" seviyede olduğunu açıkladı.

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