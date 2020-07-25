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Aktüel

Yunanistan'da Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepkiler devam ediyor

Selanik’te aşırı sağcı göstericiler Türk bayrakları yaktı

Yeniakit Publisher
2020-07-25 02:44:10 -
Yunanistan'da Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepkiler devam ediyor

SELANİK (AA) - Yunanistan’ın Selanik kentinde, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasını protesto eden aşırı sağcı bir grup Türk bayrakları yaktı.

Selanik metropoliti Anthimos’un çağrısı üzerine, dün akşam saatlerinde Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesine tepki olarak özel ayin düzenlenen Selanik’teki Agia Sofia kilisesinin avlusunda toplanan “Kutsal Bölük” isimli aşırı sağcı örgüt üyesi göstericiler, Türk bayrağını ateşe verdi.

Daha sonra, "vatan, millet ve ortodoksluk için" yazılı pankartlar eşliğinde Türkiye karşıtı sloganlar atarak Selanik'teki Türk Konsolosluğuna doğru yürüyüşe geçen grup, konsolosluğun çevresinde güvenlik önlemleri alan emniyet güçlerince durduruldu.

Konsolosluğun önünde slogan atmaya devam eden ve Yunan milli marşını söyleyen göstericiler burada bir Türk bayrağı daha yaktı.

Öte yandan, başkent Atina’da ve ülkenin birçok yerinde de Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesini protesto amaçlı gösteriler düzenlendi.

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