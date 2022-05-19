Yunanistan'a ve ABD'ye tepki gösteren Cihat Yaycı'dan 'misilleme' çağrısı: Türkiye artık buradan çekilmeli!

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtı açıklamalarıyla ayakta alkışlanmasını değerlendiren Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, "Ben Bidenapoulis" ifadesini kullanan ABD Başkanı'nın, 48 yıldır Türkiye aleyhinde birçok tasarıya imza attığını söylerken, Türkiye'nin Kıbrıs müzakerelerinden çekilmesi gerektiğini belirtti. Yaycı, "Türkiye için Kıbrıs meselesi yoktur. Rumlar adanın tümüne hakim olmak istiyor. O nedenle Türkiye bu gerçeği görmeli, Kıbrıs Türkleri de bu gerçeği görmeli ve ona göre net bir tavır sergileyip artık bu Kıbrıs müzakerelerinden çekilmelidir" diye konuştu.

2009'da çizdiği Mavi Vatan haritasının Miçotakis tarafından Biden'a gösterilip Türkiye'nin şikayet edilmesini değerlendiren Yaycı, "Bu benim 7 ceddim için onur ve gururdur" ifadelerini kullandı. Yaycı, şunları aktardı:

"Mavi Vatan haritasının devlet yetkililerimiz tarafından her yerde kullanılmasını talep ediyorum. Mavi Vatan haritasının Yunan Başbakanı tarafından bir endişeyle, bir korkuyla, bir şikayet amacıyla ABD Başkanı'na verilmiş olması, benim 7 ceddime yeten bir onurdur gururdur. Allah'a çok şükür ki bana bugünleri gösterdi."