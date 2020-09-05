Yunanistan’a ters köşe! Rus Büyükelçiliği’nden beklenmedik Türkiye cevabı

Doğu Akdeniz’de AB ülkelerini arkasına alan Yunanistan’ın provokasyonları karşısında geri adım atmayan Türkiye, geçtiğimiz günlerde NAVTEX ilan etti. NAVTEX’in Rusya’nın atış eğitim faaliyeti için ilan edildiği açıklandı.

Yunanistan’dan peş peşe gelen küstah açıklamaları sonrası Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tepki göstererek, Yunanistan ve onu destekleyen ülkeler için ‘geldikleri gibi giderler’ dedi.

Türkiye’nin NAVTEX ilan etmesi Yunan yorumcuları çılgına çevirdi. İlana kızan yorumculara bir şok da Rusya’nın Atina Büyükelçiliği’nden elçiliğinden geldi.

Sputnik'in haber elçiliğin, bunun rutin bir süreç olduğu açıklamalarını iletti. Elçilik Yunan yorumculara, ‘Öfkeli yorumcuları neyin endişelendirdiğini anlamıyoruz' şeklinde cevap geldi.

Rusya destek veriyor

Türkiye’nin NAVTEX ilan etmesi sonrası, Yunan basınında "Rusya, Türkiye'ye destek için gemilerini gönderiyor" söylentileri geçti. Yunan basının bazı yorumcular atış eğitimin ise Yunan kıta sahanlığında gerçekleşeceğini öne sürerek Rusya’nın Türkiye’ye destek vereceğini iletti.

Rusya'nın Atina Büyükelçiliği açıklamaları şu şekilde:

Rusya, Doğu Akdeniz'de düzenli olarak askeri tatbikatlar gerçekleştiriyor ve her zaman uluslararası hukuk normlarına tamamen uyuyor. Donanma tatbikatları olduğunda Dünya Seyir Uyarıları Servisi'ne bildirim yapılıyor.

Elçilik ayrıca, hava tatbikatlarında iki taraflı prosedür uygulandığını açıkladı.