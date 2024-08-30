Yunanistan'a şok: Türkiye, diplerindeki ülkeye silah sevk ediyor!

ABD ordusunun Girit'ten Dedeağaç'a dek garnizona dönüştürdüğü Yunanistan, kuzeyde Arnavutluk'tan sonra Makedonya 'tehdidini' de derinden hissedecek. Türkiye, Yunanistan'a yönelik Amerikan yardımlarına bir cevap olarak Kuzey Makedonya'ya silah hibesine hız verdi.

Amerikan ordusunun 2017 yılından beri askerî yığınak yaptığı Yunanistan, Türkiye'nin Makedonya hamlesiyle şoka uğradı. Avrupa Birliği'ne girme yolunda ülke isminin başına 'Kuzey' sıfatını eklemek zorunda kalan Makedonya, bunu dayatan Atina'ya adeta diş biliyor.

'Kuzey' Makedonya, bir savaş durumunda 'Güney' bölgelerde egemenlik kurmak için gerekli olan askerî yeteneği Türkiye sayesinde artırma kararı aldı. Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'ın kuzey komşusuna askerî teçhizat hibe etti.

Başkent Üsküp’teki kışlada düzenlenen askeri ekipmanların teslim törenine Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Vlado Misaylovski, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Saşko Lafçiski, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Azim Nuredin, Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Savunma Bakan Yardımcısı Еlfet Ismaili, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Recai Yılmaz ile davetliler katıldı.

MAKEDON BAKAN: HALKLARIMIZ GERÇEK DOST

Burada yaptığı konuşmada Makedon Bakan Misaylovski, ülke ordusunun Türkiye sayesinde NATO standartlarına sahip ekipmanlara kavuştuğunu belirterek desteklerinden ötürü Türk devleti ve halkına teşekkür etti.

"Türkiye'den gelen bu hibe, halklarımız arasındaki gerçek ve kalıcı dostluğu bir kez daha kanıtlıyor" diyen Misaylovski, Ankara ile Üsküp arasında savunma alanında pek çok işbirliği olduğunu kaydetti.

Türkiye ile Kuzey Makedonya’nın ortaklaşa katıldığı Afganistan’daki Kararlı Destek Misyonu, Kosova'daki KFOR, Bosna Hersek’teki Althea gibi misyonların karşılıklı güveni güçlendirdiğine dikkati çeken Misaylovski, "2020'deki Kovid krizi sırasında sağladığınız dayanışmayı hiçbir şekilde unutmuyoruz. Son zamanlarda devletimizi saran yangınlarla mücadele konusunda desteğinizi de aynı şekilde. Türkiye, iki uçak ve bir helikopterle hava desteğini gönderen ilk ülke oldu" diye konuştu.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Saşko Lafçiski ise "Türkiye, birçok kez samimi bir şekilde destek ve dostluk gösteren kardeş ülkemizdir. Savunma kapasitemizin geliştirilmesi konusunda Türkiye'den aldığımız sürekli yardım, bizim için son derece önemlidir" dedi.

YETENEKLER MAKEDONYA'YA AKTARILACAK

Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy da Türk savunma sanayiinin 185 ülkeye 230 çeşit ürün ihraç ettiğini ve 2023 yılında 5,5 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşıldığını hatırlatarak şunları söyledi:

"Bugün 50 ülke Türk şirketlerinin ürettiği insansız sistemleri kullanmaktadır. Savunma sanayii dahil ilişkilerimizi kazan-kazan anlayışıyla geliştiren bir ülke olduk.

Askeri ve savunma sanayii alanında sahip olduğumuz yetenekleri Kuzey Makedonya gibi dost ve müttefik ülkelerle, kardeşlerimizle paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyduk."

Konuşmaların ardından Üsküp Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Recai Yılmaz ile Kuzey Makedonya Savunma Bakanlığı Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Krste Malinkovski, verilen askeri ekipman hibesine ilişkin protokolü imzaladı.

Protokol kapsamında Kuzey Makedonya ordusuna yapılan hibe, dron, iletişim ekipmanları, gece görüş gözlüğü ve korucu ekipmanlarından oluşuyor. Makedonya'ya Türk silah hibe ve desteğinin önümüzdeki dönemde devam etmesi bekleniyor.