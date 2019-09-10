Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar
Edirne'de askeri yasak bölgede yakalanan terör örgütü PKK şüphelileri tutuklandı10 Eylül 2019 Salı 17:49
EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken askeri yasak bölgede yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, hudut askerleri, Enez ilçesine bağlı Çataltepe köyü yakınlarındaki askeri yasak bölgede hareketlilik tespit etti.
Düzenlenen operasyonda, bölücü terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen S.G ve G.O, yakalandı.
Haklarında yakalama kararı bulunan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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