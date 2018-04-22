Yunanistan'a kaçmaya çalışırken kıskıvrak enselendi
"Hudut Kartalları", Yunanistan'a kaçma girişimindeki terör örgütü PKK mensubu olduğu iddia edilen kişiyi askeri yasak bölgede kıskıvrak yakaladı.22 Nisan 2018 Pazar 11:18
54. Mekanize Piyade Tugayı'na bağlı Hudut Kartalları sınır birliği, Saçlımüsellim köyü yakınlarındaki devriyesi sırasında yasak bölgede saklanan kişiyi fark etti.
Yakalanan D.A'nın (22) terör örgütü PKK'ya üye olmak, terör propagandası yapmak suçlarından sabıkası olduğu belirlendi.
D.A. Edirne Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.
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