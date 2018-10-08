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Yunanistan'a kaçmak istiyorlardı! Yakalandılar

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bulunan Bademli köyünde, Yunanistan'a kaçmak isteyen 44 mülteci yakalandı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 15:00
Yunanistan'a kaçmak istiyorlardı! Yakalandılar

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na kaçmak isteyen 44 mülteci yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Bademli köyü Acıdere mevkiinde bulunan zeytinlik alana operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 44 mülteci yakalandı. Yakalanan mülteciler 2 minibüs vasıtasıyla Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na getirildi.

Mülteciler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 15:00
  1. Çanakkale
  2. 44 mülteci
  3. Yunanistan

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