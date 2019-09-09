Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ'cüler tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 4 şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Doyran köyü askeri yasak bölgesinde askerlerce yakalanan Ş.K, Y.S, G.S, S.K. ve B.G. gözaltına alındı. FETÖ üyesi oldukları tespit edilen zanlılardan B.G. hakkındaki soruşturmanın sürdüğü İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen Ş.K, Y.S, G.S. ve S.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.







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