Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ'cüler tutuklandı

Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ'cüler tutuklandı09 Eylül 2019 Pazartesi 17:33
EDİRNE (AA) - Edirne'de askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 4 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Doyran köyü askeri yasak bölgesinde askerlerce yakalanan Ş.K, Y.S, G.S, S.K. ve B.G. gözaltına alındı.
FETÖ üyesi oldukları tespit edilen zanlılardan B.G. hakkındaki soruşturmanın sürdüğü İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Adliyeye sevk edilen Ş.K, Y.S, G.S. ve S.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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