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Aktüel

Yunanistan'a kaçarken yakalanan avukat gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-04 13:27:54 -
Yunanistan'a kaçarken yakalanan avukat gözaltına alındı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan avukat gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Elçili köyü yakınlarındaki askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan avukat A.S'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin alınması için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Şüpheli A.S'nin daha öncede FETÖ üyeliğinden gözaltına alındığı ve serbest bırakıldığı öğrenildi.

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