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Sosyal Medya Otostopçu Çinliler Türk evine konuk oldu! Mantıya da bayıldılar, halaya da
Sosyal Medya

Otostopçu Çinliler Türk evine konuk oldu! Mantıya da bayıldılar, halaya da

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Ankara'da otostop çeken iki Çinli gezgini aracına alan İsmail Akdağ, onları evine davet edip annesinin el emeği yemekleriyle ağırladı. Çeviri programıyla anlaşan, mantı yiyip Maraş dondurması tadan ve günün sonunda halay çeken Çinli turistlerin neşeli anları sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaştı.

Başkent Ankara'da seyir halindeyken yol kenarında otostop çeken iki kişiyi fark eden İsmail Akdağ isimli vatandaş, Türk misafirperverliğinin en renkli örneklerinden birine imza attı. Yolda gördüğü gençlerin Çin’den gelen gezginler olduğunu öğrenen Akdağ, onları sadece gidecekleri yere götürmekle kalmadı, samimi sohbeti evine kadar taşıdı.

Ankara'da otostop çeken iki Çinli turiste yardım eden vatandaş, onları evinde ağırlayarak annesinin yemeklerini tattırdı. Yaşanan samimi anlar sosyal medyada büyük ilgi görürken turistlerin halay çektiği anlar ise gündem oldu.

 

Ankara'da aracıyla seyir halinde olan İsmail Akdağ isimli vatandaş, otostop çeken 2 kişiyi görünce durdu. Şahısların Çin'den geldiklerini de Türkiye'yi gezmek istediklerini öğrenen Akdağ, turistleri aracına aldı.

Çinli gezginleri annesinin evine götürmeyi teklif eden Akdağ, Türk yemeklerini ve lezzetlerini genç turistlere tanıttı. Çeviri programıyla anlaşan gezginler, Akdağ'ın annesinin elleriyle yaptığı mantıya ve diğer yemeklere bayıldı.

TÜM GÜNÜ KAYIT ALTINA ALDI

Kadın turist, kendisine hediye verilen yazmaya bayıldığını söylerken yaşanan tüm gün Akdağ'ın videosunda yer aldı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan paylaşım, yaklaşık 3 milyon görüntülenme aldı.

"SICAK VE KEYİFLİ SOHBETLER ETTİK"

Çok sayıda yorum ve beğeninin de geldiği videoya, Akdağ ise şu notu düştü: "Aracımla yolculuk yaparken yolda otostop çeken iki Çinli gezginle karşılaştım. Onları aracıma davet ettim ve kısa sürede samimi bir sohbet etmeye başladık. Sohbetimiz o kadar keyifli ilerledi ki onları evimize yemeğe davet ettim. Davetimi memnuniyetle kabul ettiler. Annem, misafirlerimiz için birbirinden lezzetli yöresel yemekler hazırladı. Dilimiz farklı olsa da çeviri uygulamaları sayesinde sıcak ve keyifli sohbetler ettik. Birbirimizin kültürlerini tanıma fırsatı bulduk, bol bol gülüp güzel anılar biriktirdik.

HALAY BİLE ÇEKTİLER

Yemekten sonra onlara meşhur Maraş dondurmasını ikram ettik. Ardından Türk kahvesi eşliğinde sohbetimize devam ettik. Günün sonunda ise yöresel oyun havalarını ve halayımızı öğreterek birlikte eğlendik. Kahkahalarla geçen o anlar hepimiz için unutulmaz bir hatıraya dönüştü.

Ayrılırken çok mutlu olduklarını, Türk misafirperverliğinden çok etkilendiklerini ve ilk fırsatta bizi tekrar ziyaret etmek istediklerini söylediler. Farklı kültürlerden insanlar olsak da samimiyetin ve dostluğun ortak bir dil olduğunu bir kez daha görmüş olduk."

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