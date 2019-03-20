0553 313 94 23

Yunanistan'a kaçacaklardı! Yakalandılar

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, aralarında terör örgütü PKK şüphelilerinin de bulunduğu 5 kişi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı.

20 Mart 2019 Çarşamba 17:44
Yunanistan'a kaçacaklardı! Yakalandılar

Aralarında iki terör örgütü PKK şüphelisinin de bulunduğu 5 kişi, Yunanistan'da kaçmaya hazırlanırken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Uzunköprü ilçesinde Türkobası köyünde yaptıkları kontrolde, M.K'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Kimlik kontrolü ve inceleme sonrası otomobilde bulunan G.D, A.K, R.U, G.D. ve sürücü M.K. gözaltına alındı.

3'ü serbest bırakıldı

Şüphelilerden G.D. hakkında "PKK terör örgütü üyesi olmak", "silahlı terör örgütü propagandası yapmak", "patlayıcı madde kullanma" ve "devletin birliğini bütünlüğünü bozma", A.K. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçlarından açılmış davaların olduğu tespit edildi.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden M.K, G.D, tutuklandı. R.U. ve G.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüpheli A.K ise Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 17:44
  1. Edirne
  2. PKK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tartıştığı şahsı sırtından bıçakladı
    1. Tartıştığı şahsı sırtından bıçakladı
    2. Cezayir'de iktidar partisinden halk..
    3. Kasapoğlu: "Yüzme bilmeyen kalmasın..
    4. Çarşı ve mahalle bekçileri oto..
    5. Ağrı 1970 Spor Kulübü Başkanı..
    6. Sönmez Grubu Bursa Emniyetini..
    7. Terör mağdurları için yapılan..
    8. 24 mültecinin can verdiği tekne..
    9. Sunta fabrikasında yağ kazanı patladı:..
    10. CHP’li Gökçe seçim çalışmalarına devam..
    11. Baydilli seçim çalışmalarını sürdürüyor
    12. Mercan Koleji 2023 eğitim vizyonuna..
    13. KTO Karatay’da Dünya Sosyal Hizmet..
    14. Avşar’un Nevruz Bayramı mesajı
    15. Karaköprü Belediyespor yönetimi..
    16. Porto, Iker Casillas ile nikah tazeledi
    17. DSP adayı Kılıç’tan ‘Büyük buluşma’..
    18. İŞKUR öğrencilerle buluştu
    19. Tayland'da eski Başbakan Abhisit'ten..
    20. "Koca çınarlara" müzik ve pastalı terapi
    21. Cinayet sanıkları yeniden hakim..
    22. Şırnak şehidine son görev
    23. Milli Eğitim Bakanı Selçuk,..
    24. Manavgat’ta ıslanan halı kavgası kanlı..
    25. "Ekonomimizin aktörlerini dinlemek..
    26. Mal varlığını açıklayan Başkan Babaş:..
    27. "Hobi Terapi Köyü" protokolü imzalandı
    28. Vali Çakacak’ın Nevruz mesajı
    29. İnegöl’deki gergin gece davasında..
    30. Yunanistan'a kaçacaklardı! Yakalandılar
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"