Yunanistan'a kaçacaklardı! Yakalandılar
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, aralarında terör örgütü PKK şüphelilerinin de bulunduğu 5 kişi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı.20 Mart 2019 Çarşamba 17:44
Aralarında iki terör örgütü PKK şüphelisinin de bulunduğu 5 kişi, Yunanistan'da kaçmaya hazırlanırken yakalandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Uzunköprü ilçesinde Türkobası köyünde yaptıkları kontrolde, M.K'nin kullandığı otomobili durdurdu.
Kimlik kontrolü ve inceleme sonrası otomobilde bulunan G.D, A.K, R.U, G.D. ve sürücü M.K. gözaltına alındı.
3'ü serbest bırakıldı
Şüphelilerden G.D. hakkında "PKK terör örgütü üyesi olmak", "silahlı terör örgütü propagandası yapmak", "patlayıcı madde kullanma" ve "devletin birliğini bütünlüğünü bozma", A.K. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçlarından açılmış davaların olduğu tespit edildi.
Jandarmadaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden M.K, G.D, tutuklandı. R.U. ve G.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer şüpheli A.K ise Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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