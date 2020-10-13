Yunanistan'a kaçacaklardı! FETÖ’cüler yasak bölgede yakalandı
Edirne’de, FETÖ şüphelisi 5 kişi, yasa dışı yollardan Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı.
Güvenlik güçleri, Meriç ilçesi 1. derece askeri yasak bölgede Yunanistan’a kaçma girişiminde bulunan ve FETÖ ile bağlantılı oldukları belirlenen E.G, S.A. ve B.İ’yi gözaltına aldı. Edirne’nin Keşan ilçesinde de eski emniyet mensubu oldukları belirlenen Ö.Y. ve S.Y Yunanistan’a kaçmak isterken yakalandı.
Yurt dışına kaçarken yakalanan FETÖ’CÜYE tutuklama kararı
Bu arada; Edirne üzerinden Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan, yurt dışına çıkış yasağını ihlal eden Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü B.İ hakkında mahkeme tutuklama kararı verdi.