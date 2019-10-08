Yunanistan'a gitmek isteyen 38 kişi kapalı kasa kamyonette yakalandı Çanakkale'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 38 düzensiz göçmen, jandarma ekiplerinin yaptığı arama sonucunda kapalı kasa bir kamyonette yakalandı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitme hazırlığındaki Afganistan uyruklu 38 düzensiz göçmen yakalandı. Yasa dışı geçişleri önleme amaçlı yolda uygulama gerçekleştiren ve ihbarları değerlendiren Ezine İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Geyikli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Mecidiye köyünde park halindeki kapalı kasa kamyoneti aradı. Araç sahibi hakkında işlem yapıldı Kapalı kasa kamyonette aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 38 düzensiz göçmen gözetim altına alındı. Düzensiz göçmenler, Geyikli Jandarma Karakol Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Jandarma tarafından araç sahibi N.E. hakkında da işlem başlatıldı.

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