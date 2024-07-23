Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandılar
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü çocuk 14 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi ise gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından farklı zamanlarda 2 ayrı lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu tespit edildi.
1 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı
Sahil Güvenlik Botu (KB-112) tarafından hareketli lastik botlar durdurularak içerisindeki 3'ü çocuk 14 düzensiz göçmen yakalandı. Olayda 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.