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Yerel Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandılar
Yerel

Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandılar

Yeniakit Publisher
2024-07-23 11:42:00 -
Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandılar

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü çocuk 14 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından farklı zamanlarda 2 ayrı lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu tespit edildi.

1 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı

 

Sahil Güvenlik Botu (KB-112) tarafından hareketli lastik botlar durdurularak içerisindeki 3'ü çocuk 14 düzensiz göçmen yakalandı. Olayda 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

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