Yunanistan'a geçeceklerdi! Jandarma 44 kişiyi yakaladı
Çanakkale'de yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 44 düzensiz göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı.08 Ekim 2018 Pazartesi 11:29
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 44 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bademli köyü Acıdere mevkisindeki zeytinlik alana operasyon düzenledi.
Geri gönderme merkezine teslim edildiler
Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 44 düzensiz göçmen yakalandı.
Gülpınar Jandarma Karakolu'na getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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