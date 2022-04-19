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Dünya Yunanistan yürek yedi! Sabaha karşı Rus tankerine el koydu
Dünya

Yunanistan yürek yedi! Sabaha karşı Rus tankerine el koydu

Rus Gemicilik Bakanlığı, Yunanistan'ın ülkelerine ait bir tankere el koyduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-04-19 12:13:00 -
Yunanistan yürek yedi! Sabaha karşı Rus tankerine el koydu

Rusya, Yunanistan'ın AB yaptırımları kapsamında Rus tankerine el koyduğunu açıkladı.-

Rus Gemicilik Bakanlığı, Yunanistan'ın AB yaptırımları kapsamında Rus tankerine el koyduğunu açıkladı.

Atina yönetimi doğruladı

Yunanistan denizcilik bakanlığı yetkilisi, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları kapsamında ham petrol taşıyan Rus tankerine el koyduklarını açıkladı.

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