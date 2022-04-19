Yunanistan yürek yedi! Sabaha karşı Rus tankerine el koydu
Rus Gemicilik Bakanlığı, Yunanistan'ın ülkelerine ait bir tankere el koyduğunu duyurdu.
Rusya, Yunanistan'ın AB yaptırımları kapsamında Rus tankerine el koyduğunu açıkladı.-
Rus Gemicilik Bakanlığı, Yunanistan'ın AB yaptırımları kapsamında Rus tankerine el koyduğunu açıkladı.
Atina yönetimi doğruladı
Yunanistan denizcilik bakanlığı yetkilisi, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları kapsamında ham petrol taşıyan Rus tankerine el koyduklarını açıkladı.