Yunanistan yine Türk kara sularına itti! Sahil Güvenlik ekipleri yetişti
İzmir'in üç ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına itilen 137 sığınmacı kurtarıldı.
İzmir'in Dikili, Foça ve Çeşme ilçelerinde, Yunanistan sahil güvenlik ekipleri tarafından Türk kara sularına itilen 137 sığınmacı kurtarıldı.
Dikili ilçesi Denizköy açıklarında 3 lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı botu yönlendirildi.
Türk kara sularına itildiği tespit edilen lastik botlardaki 86 sığınmacı karaya çıkarıldı.
Yunanistan sahil güvenlik ekipleri tarafından geri itilen lastik bottaki 23 sığınmacı ise Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ayrıca Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu açıklarında aynı unsurlar tarafından, Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 28 sığınmacıyı da karaya çıkardı.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 137 sığınmacı, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.