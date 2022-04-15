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Dünya Yunanistan yeni Ukrayna kararını duyurdu
Dünya

Yunanistan yeni Ukrayna kararını duyurdu

Yunan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Ukrayna’ya daha fazla silah yollamama kararı aldıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 18:08:00 -
Yunanistan yeni Ukrayna kararını duyurdu

Yunan Parlamentosunda bir konuşma gerçekleştirilen Yunan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Atina’nın Ukrayna’ya daha fazla askeri ekipman yollamayacağını kaydetti.

"Yunanistan’ın kendi topraklarının ki özellikle de adaların savunması, daha fazla silah gönderilerek zayıflatılmamalı. Ukrayna’ya gönderdiğimiz ekipmanları kendi envanterimizden verdik. Daha fazla yollayamayız."

Yunanistan, savaşın ilk günlerinde Ukrayna’ya iki adet C-130 askeri kargo uçağıyla askeri ekipmanlar yollamıştı. Bu ekipmanlar arasında Kalaşnikov tüfekleri ve RPG’lerin yer aldığı kaydedilmişti.

Yunan halkı ise Ukrayna’ya silah gönderilmesine karşı. MEGA TV tarafından yapılan bir ankete göre Yunan halkının %66’sı Ukrayna’ya silah sevk edilmesini istemiyor. %29 ise silah sevkiyatlarına karşı olumlu yaklaşıyor.

Bakan Panagiotopoulos, konuşması sırasında Türkiye-Yunanistan ilişkilerine de değinerek şunları kaydetti:

"Şu anda NATO içerisinde Türkiye’ye karşı konuşmak için hiç iyi bir zaman değil. Zira müttefikler Türkiye’nin NATO’ya bağlı kalmasını istiyorlar."

SavunmaSanayiST

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