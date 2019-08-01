Yunanistan ve Mısır bir araya geldi! Türkiye’ye küstah sözler

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Mısırlı mevkidaşıyla yaptığı görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Türkiye'nin eylemlerinin de uluslararası hukuka uygun olmadığını" öne sürdü.

Dendias, "Türkiye'nin uluslararası hukuka meydan okuyan yasa dışı eylemleri bölgenin güvenliğini tehlikeye atıyor. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenlik hakları Türkiye tarafından çiğneniyor" dedi.

Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü ise "Bölgede meydana gelen provokatif davranışların son bulması ve uluslararası hukuka saygılı olunması gerektiği konusunda konuştuk" diyerek Türkiye'yi ismen zikretmedi.

Yunan başbakan da konuştu

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Güney Kıbrıs temasları çerçevesinde, Güney Kıbrıs'taki Yunan Alayı ELDİK'i ziyaret etti. Yunan askerlerine konuşan Miçotakis, "Barış ve uzlaşı istiyoruz. Ancak, uluslararası hukuktan ileri gelen egemenlik haklarımızı koruyacağız. Vurgulamak isterim ki, yalnız değiliz" diye konuştu. Miçotakis, "Uluslararası hukukun çiğnenmesi ve Kıbrıs (Rum) Münhasır Egemenlik Bölgesi'ndeki yasadışı sondajların, AB-Türkiye ilişkilerini olumsuz etkileyeceği mesajını net biçimde vererek desteğini dile getiren AB ve üye devletleri bizim yanımızdadır" ifadesini kullandı.

Güney Kıbrıs'la mısır arasında görüşme

Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü, bugün Güney Kıbrıs Rum Kesiminin Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulidis ile bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.

Artan gerilim

Mısır ile Kıbrıs'taki Rum yönetimi son olarak Eylül 2018'de denizaltında boru hattı ile doğalgaz taşınması konusunda bir anlaşma imzalamıştı.

2000'lerin başında Doğu Akdeniz'de zengin doğalgaz ve petrol yataklarının bulunduğunu gösteren araştırmaların ardından bölgeye kıyısı olan ülkeler ve Kıbrıs Rum Yönetimi Münhasır Bölge Anlaşmaları yapmaya başladı.

Türkiye'nin hukuksuz olarak nitelediği bu anlaşmaların ilki Rum tarafı ve Mısır arasında 2003 yılında imzalanmıştı. Türkiye bu anlaşmaları daha sonra Birleşmiş Milletler'e taşıdı.

Kıbrıs Adası açıklarındaki hidrokarbon kaynaklarının kullanımı konusunda Türk tarafı ortak bir komite kurulması yönünde Rum kesimine yeni bir teklif götürmüş ancak Rum tarafını bunu reddetmişti.