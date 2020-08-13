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Aktüel

Yunanistan ve Fransa Doğu Akdeniz'de ortak askeri tatbikat düzenledi

Tatbikat çerçevesinde Fransız Rafale uçaklarının Girit’teki Suda üssünü kullandığı açıklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-13 13:08:46 -
Yunanistan ve Fransa Doğu Akdeniz'de ortak askeri tatbikat düzenledi

ATİNA (AA) - Yunanistan ve Fransa'nın Doğu Akdeniz'de ortak askeri tatbikat düzenlediği bildirildi.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, iki ülkenin daimi askeri iş birliği çerçevesinde Türkiye'nin NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan ettiği sahayı da kapsayan bölgede bugün ortak askeri tatbikat icra ettiği açıklamasını yaptı.

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin faaliyetleri için Türkiye'nin ilan ettiği NAVTEX'in "yasa dışı" olduğu öne sürülen açıklamada, tatbikat çerçevesinde Fransa'ya ait iki Rafale uçağının Girit Adası'ndaki Suda Üssü'nü kullandığı belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefonda görüşmüştü. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos da ayrıca Fransız mevkidaşı Florence Parly ile telefon görüşmesi yapmıştı.

Macron, bölgede yükselen tansiyona ilişkin yaptığı açıklamada, "Yunanistan dahil Avrupalı ortaklarla iş birliği içerisinde gelecek günlerde Doğu Akdeniz’de Fransız askeri varlığını geçici olarak güçlendirmeye karar verdim." ifadesini kullanmıştı.

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