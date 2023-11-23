  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Latif Şimşek Akit TV'de ve Akit Gazetesi'nde sizlerle buluşacak

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye'ye 'işgalci' diyen kadının elini öpmüştü: Özgür Özel gelen tepkilere yanıt verdi

AK Partili Hamza Dağ açıkladı! İşte Yanlış Ata Oynayan Tunç Soyer’in Planı

Ülkeden altın fışkırıyor! Dünyada böyle altın yok... O altınlar için Rusya ile anlaşıldı

Bölge gaz kaynıyor! Tarihi doğalgaz keşfini böyle ilan ettiler: Toplam rezervi açıklayamayız ama keşfettik

Gizli protokol yayımlandı! İşte Ümit Özdağ ile Kılıçdaroğlu arasında yapılan o anlaşma..

Milli Muharip Uçak Kaan ile ilgili Yunanistan'ı sallayacak duyuru! 34 gün sonra...

İşte istifa edecek dediği kişi! Fatih Portakal İyi Parti’ye bombayı bıraktı

MSB'den son dakika açıklama: Almanya'dan hangi model ve kaç tane Eurofighter alınacak?
Dünya Yunanistan ülkesinde 2 Türk milletvekili apar topar SYRIZA'dan istifa etti! ülke için kritik değişim!
Dünya

Yunanistan ülkesinde 2 Türk milletvekili apar topar SYRIZA'dan istifa etti! ülke için kritik değişim!

Yeniakit Publisher
2023-11-23 19:10:00 - 2023-11-23 19:29:10
Yunanistan ülkesinde 2 Türk milletvekili apar topar SYRIZA'dan istifa etti! ülke için kritik değişim!

Yunanistan'da Batı Trakyalı 2 Türk milletvekili! Ülkeden gelen yeni haber: Türk azınlığın haklarını daha iyi bir şekilde savunmak için 'parçalanma krizi' yaşayan ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak'tan (SYRIZA) istifa etti. Değişim yönetimi nasıl etkileyecek merak ediliyor. Komşu'da yangın var!

Rodop Milletvekili Özgür Ferhat, AA muhabirine, bugün itibarıyla SYRIZA'dan istifa ettiğini, görevine bağımsız azınlık milletvekili olarak devam edeceğini söyledi.

Ferhat, Aleksis Çipras'ın parti başkanlığından ayrılması ve Stefanos Kaselakis'in bu görevi üstlenmesiyle partinin çizgisinde değişim yaşandığını ve partinin, Batı Trakya'daki Türk Azınlığı temsil edemeyecek duruma geldiğini belirtti.

Seçimde azınlıktan 17 bin oy aldığını aktaran Ferhat, "Oylarıyla beni meclise gönderen soydaşlarımıza seslenmek istiyorum. Gönlünüz rahat olabilir, bana vermiş olduğunuz oylar boşa gitmiyor, ben çalışmalarıma sizlerin beklentilerinizin doğrultusunda devam ediyorum ve bundan sonra da devam edeceğim." dedi.

Ferhat, azınlık milletvekillerinin Meclis Grubu kurmaya müsaade ettiğini söyledi.

Batı Trakyalı Türklerinin oylarını en iyi şekilde koruyacağını aktaran Ferhat, azınlığının hak ve hukukunu savunmaya devam edeceğinin altını çizdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek ise yaptığı yazılı açıklamada, yeni başkan Kaselakis'in Batı Trakya'daki Türk azınlık hakkındaki açıklamalarının partinin savunduğu ilkelerle uyuşmadığını ve bu nedenle istifa ettiğini ifade etti.

Zeybek, "Yeni başkanımızın azınlık hakkındaki açıklamaları, partinin sol görüşten ve savunduğumuz ilkelerden uzaklaşması beni derinden etkiledi. Ben, her zaman olduğu gibi yine aynı azim ve kararlılıkla azınlığımızın sorunlarını çözmek için var gücümle mücadele etmeye devam edeceğimi sizlere beyan etmek isterim." ifadelerini kullandı.

SYRIZA başkanlığına seçilen Stefanos Kaselakis, başkanlık görevini devraldıktan sonra yaptığı bir açıklamada, "Yanımda, (Batı Trakya'da) Müslüman azınlığı, Türk azınlık olarak gören bir milletvekili olamaz." demişti.

30 Kasım son gün: Ek MTV ve emlak vergisinin ikinci taksit ödemeleri! Karar tüm Türkiye'ye duyuruldu
30 Kasım son gün: Ek MTV ve emlak vergisinin ikinci taksit ödemeleri! Karar tüm Türkiye'ye duyuruldu

Ekonomi

30 Kasım son gün: Ek MTV ve emlak vergisinin ikinci taksit ödemeleri! Karar tüm Türkiye'ye duyuruldu

Marketteki ürünün etiket fiyatı ile kasadaki fiyatı farklı çıktı, çılgına döndü! Yok böyle bir şey, şok olacaksınız!
Marketteki ürünün etiket fiyatı ile kasadaki fiyatı farklı çıktı, çılgına döndü! Yok böyle bir şey, şok olacaksınız!

Aktüel

Marketteki ürünün etiket fiyatı ile kasadaki fiyatı farklı çıktı, çılgına döndü! Yok böyle bir şey, şok olacaksınız!

Yoğun kar yağışı başlıyor! Meteoroloji tarih, saat verdi: İstanbul ve ilçeler tek tek açıklandı, sıcaklık eksi 18'i gördü
Yoğun kar yağışı başlıyor! Meteoroloji tarih, saat verdi: İstanbul ve ilçeler tek tek açıklandı, sıcaklık eksi 18'i gördü

Aktüel

Yoğun kar yağışı başlıyor! Meteoroloji tarih, saat verdi: İstanbul ve ilçeler tek tek açıklandı, sıcaklık eksi 18'i gördü

Bölge petrol kaynıyor: Çin, denizüstü petrol ve gaz platform için dev arama kuyusu kafesi inşa ediyor
Bölge petrol kaynıyor: Çin, denizüstü petrol ve gaz platform için dev arama kuyusu kafesi inşa ediyor

Dünya

Bölge petrol kaynıyor: Çin, denizüstü petrol ve gaz platform için dev arama kuyusu kafesi inşa ediyor

Merkez Bankası faiz kararını Mehmet Şimşek değerlendirdi: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız mesajı! İlk yorum
Merkez Bankası faiz kararını Mehmet Şimşek değerlendirdi: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız mesajı! İlk yorum

Ekonomi

Merkez Bankası faiz kararını Mehmet Şimşek değerlendirdi: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız mesajı! İlk yorum

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23