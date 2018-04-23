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Yunanistan Türkiye'ye takas yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamaları memnuniyetle karşıladıklarını belirten Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'de tutuklu bulunan askerler için "takas" gibi bir adımın gündemlerinde olmadığını söyledi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 14:54
Yunanistan Türkiye'ye takas yanıtı

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'de tutuklu bulunan iki Yunan askerinin en yakın zamanda Yunanistan'a dönmesini beklediklerini belirtirken, takas iddialarını yalanladı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'de tutuklu bulunan 2 Yunan askerinin, Yunanistan'da tutuklu bulunan FETÖ'cü askerler hakkında gündeme gelen takas iddialarına ilişkin konuştu.

Çipras, askerlerin en yakın zamanda Yunanistan'a dönmesini beklediklerini belirtirken, takas iddialarını yalanladı. Çipras ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'la barışçıl ilişkilere ihtiyaç olduğuna dair söylemlerini olumlu karşıladığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumartesi günü yaptığı açıklamada Mart ayında Varna'da düzenlenen Türkiye-AB zirvesinde Yunan askerlerin iadesinin istendiğini belirtmiş, karşılığında ise FETÖ'cü askerlerin iade edilmesini talep ettiklerini söylemişti.

Habertürk

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 14:54
  1. Aleksis Çipras
  2. Yunanistan
  3. FETÖ
  4. Türkiye

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