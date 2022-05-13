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Gündem Yunanistan Türkiye seçimine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu duyurdu!
Gündem

Yunanistan Türkiye seçimine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu duyurdu!

Yunan televizyonu SKAI'nin İstanbul muhabiri Manolis Kostidis, Türkiye'de yaptırdıkları seçim anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-05-13 11:08:00 -
Yunanistan Türkiye seçimine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu duyurdu!

Türkiye seçim öncesi döneme girerken, Yunan televizyonu SKAI'nin İstanbul muhabiri Manolis Kostidis'in Türkiye'de yaptığı bir ankette açıkladı. Yayına bağlanan Kostidis, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rakibi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na göre büyük bir üstünlüğü var gibi görünüyor.' dedi.

İktidar ve muhalefet 2023'teki başkanlık seçimlerine hazırlanırken, Millet İttifakı'nın her fırsatta dile getirdiği 'seçimi kazanıyoruz' iddiası, Yunan medyası tarafından bile yalanlandı.

İstanbul'dan yayına bağlanan Yunan televizyonu SKAI'nin İstanbul muhabiri Manolis Kostidis, yaptıkları anket çalışmasının sonuçlarını yorumladı.

"Muhalefet için işler hiç iyi gitmiyor"

HDP'nin eski eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'a oy vereceklerin oranının eklenmesiyle, muhalefetin seçimleri kazanamayacağını gösterdiğini belirten Kostidis, "Muhalefet için işler hiç iyi gitmiyor." dedi.

Kostidis, "Yaklaşan seçimler "bazılarının hayal ettiği gibi" Türkiye Cumhurbaşkanı için zor olmayacak. Belirleyici olacak oy ise, Kürt seçmen ve kararsızların. Önümüzde bir yıl olmasına rağmen, Kürtlerin bir kısmı muhalefeti destekliyor olabilir, ancak bazıları Erdoğan'ı bu kadar çabuk silmiyor." dedi.

"Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na açık ara fark atıyor"

Türkiye'de yaptıkları anketi değerlendiren Kostidis, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rakibi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na göre büyük bir üstünlüğü var gibi görünüyor." dedi.

Yunan muhabir, seçim atmosferine girilirken görünen tabloda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anketlerde önde olduğunu söyledi.

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