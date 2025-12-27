Yunanistan tatili dehşetle bitti! Ülkesine gönderilen İngiliz turistin organlarının çalındığı ortaya çıktı

Yunanistan’da tatil yaparken hayatını kaybeden 71 yaşındaki Ian Atkinson’ın cenazesi, İngiltere’deki ailesine organları eksik bir şekilde teslim edildi. Emekli bir hemşire olan Atkinson’ın yakınları, naaşı teslim aldıklarında karşılaştıkları manzara karşısında büyük bir şok yaşarken, Yunan makamlarının konuyla ilgili sessizliği ailenin acısını katladı.

The Sun gazetesinin haberine göre, Ian Atkinson, yaz aylarında Girit Adası'ndaki Heraklion kentinde bulunan Anastasia Oteli'nde ölü bulundu. Hastaneye kaldırılan Atkinson'a Yunan makamlarınca otopsi yapıldı. Ardından cenazenin İngiltere'nin Güney Yorkshire bölgesindeki Barnsley'e gönderilmesi ayarlandı.

Cenaze 1 Temmuz'da Wakefield Adli Tıp Ofisi'ne ulaştığında yetkililer evraklarda ciddi tutarsızlıklar tespit etti. Bunun üzerine ikinci bir otopsi yapılmasına karar verildi.

"BİZİ ARAYIP 'ORGANLARI YOK' DEDİLER"

Atkinson'ın 32 yaşındaki oğlu Ross Atkinson, yaşadıkları süreci şu sözlerle anlattı: "Yunan makamlarının gönderdiği belgelere yüzde 100 güvenemediklerini söylediler. Ardından bizi arayıp 'Organları yok' dediler. Şok olduk."

Ross Atkinson, kendisi ve 40 yaşındaki kız kardeşi Gemma'nın hâlâ babalarının ölüm nedenine dair net bir bilgi alamadığını vurgulayarak, "O günden bu yana hiçbir haber alamadık. Bu durum ailemiz için rahatsız edici bir gizeme dönüştü. Bir de organlarının eksik olduğunu öğrenmek… Bu bizim için büyük bir şoktu. Buna asla onay vermedik" dedi.