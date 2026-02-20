  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor
Sosyal medya bu haberle çalkalanıyor! Serdar Ali Çelikler çileden çıktı resmen...
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest'a 3-0 yenilmesinin ardından Serdar Ali Çelikler Tedesco'ya yüklendi.

Fenerbahçe’nin Nottingham Forest karşısında aldığı 3-0’lık mağlubiyetin ardından spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, teknik direktör Domenico Tedesco’yu sert sözlerle eleştirdi. Çelikler, takımın sahadaki görüntüsünün beklentilerin çok altında kaldığını ifade etti.

Kanarya'da Tedesco, alınan yenilgi sonrasında sert sözlerle eleştirilirken gazeteci Serdar Ali Çelikler de İtalyan teknik adama sert sözlerle yüklendi.

Fenerbahçe'nin Asensio ve Talisca olmadan Erzurumspor'u yenemediğini vurgulayan Çelikler, Avrupa Ligi'nden elenmenin Fenerbahçe açısından olumlu bir durum oluşturabileceğini ifade etti.

Fenerbahçe'nin iç sahada Beşiktaş ile oynayacağı müsabakanın Sarı-Lacivertli camia için sezonun final maçı olduğunu vurgulayan Çelikler, şunları söyledi;

"Ya sen Asensio ve Talisca’sız Erzurum’u yenemiyorsun. Gerçekleri konuşmaya başlayalım mı? Talisca’sız Beyoğlu Yeniçarşı’yı yenemiyorsun. Senin santraforun yok kardeşim. Müge Anlı senin kocan yok diyordu ya, senin santraforun yok ya.

Bir taraftan iyi oldu. Deplasmandaki maça yedeklerle git, Asensio ve Talisca’yı götürme bile yorma bile, zaten Jayden ve Skriniar yok. Artık tamamen kalan 12 lig maçına hedeflen. Antep deplasmanında kupaya da yedek takımla git, paf takımıyla git ya elen.

Senin bu saatten sonra olacağın tek şey kalan 12 maçını kazanmak zorundasın sen…Tedesco sınıfın popüler çocuğu olmaya çalıştıkça batıracak. Sen çalışkan çocuksun, sen ders çalışacaksın, ben oldum falan demeyeceksin. Bugün ona çok büyük bir eksi puan yazdım.

