Sapık kadın sosyal medyadan tanıştığı erkek çocuklara cinsel istismarda bulundu!

Florida'da kendisini internet ortamında "evde eğitim gören 14 yaşında bir öğrenci" olarak tanıtarak yaşları 12 ile 15 arasında değişen çok sayıda erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Alyssa Ann Zinger davasında kritik gelişme yaşandı.

Kasım 2023'ten bu yana süren soruşturmaya yeni mağdurlar eklenirken, tüm dünyanın gözünün çevrildiği davanın 26 Mayıs 2026'da başlamasına karar verildi.

ABD'de infial yaratan "Snapchat avcısı" davasında yargı süreci için geri sayım başladı. Florida'yı sarsan olayda, kendisini 14 yaşında bir çocuk olarak tanıtıp küçük yaştaki erkek çocuklarını hedef alan Alyssa Ann Zinger'ın davası, yeni mağdur iddialarıyla daha da derinleşti.

SNAPCHAT ÜZERİNDEN KİRLİ TUZAK

Tampa Polisi tarafından yürütülen soruşturmada, Zinger’ın Snapchat üzerinden kurduğu iletişimle çocukları kandırdığı ve paylaşılan içerikler üzerinden bir istismar ağı oluşturduğu belgelendi. Nisan 2024’te dosyaya eklenen dört yeni mağdurla birlikte davanın kapsamı genişlerken, Zinger'ın profesyonel bir gizlilikle hareket ettiği iddiaları mahkeme kayıtlarına girdi.

BABASINDAN ŞOK SAVUNMA: ASIL MAĞDUR KIZIM

Ocak 2026’da medya kuruluşlarına konuşan baba Josh Zinger, kızının suçlamaların odağındaki kişi değil, asıl kurban olduğunu iddia etti. Kızının uzun süredir ciddi zihinsel ve gelişimsel sağlık sorunları yaşadığını öne süren baba, "Kızımın bilişsel durumu bu dosyada yeterince dikkate alınmıyor. O bir suçlu değil, yardıma muhtaç bir hasta" diyerek savunma stratejisini zihinsel sağlık üzerine kurdu.

MAYIS AYINDA HESAP VERECEK

Mahkeme takvimine göre, Zinger’ın yargılanmasına 26 Mayıs 2026 tarihinde başlanacak. Savunma makamının "zihinsel yetersizlik" kartını oynaması beklenirken, iddia makamı ise yeni mağdurların ifadeleri ve dijital delillerle davanın seyrini belirleyecek. Şu an için tutukluluğu devam eden Zinger hakkındaki suçlamalar mahkeme kararıyla kesinleşmiş değil.