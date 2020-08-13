Türkiye ile Doğu Akdeniz'de savaşın eşiğine gelen Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ülkesine destek aramaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye karşı Avrupa Birliği'nden yardım isteyen Yunanistan şimdi de İsrail'e koştu. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Akdeniz'de yaşanan gerilim sonrası bugün İsrail'e geldi.

"Ciddi şekilde takip ediyoruz"

İsrail'e giden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüştü. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Netanyahu, “Birinci yön, Doğu Akdeniz'deki iki demokrasinin (İsrail ile Yunanistan) ortak jeopolitik çıkarlarıdır. Açıktır ki, Doğu Akdeniz'de Türkiye dahil herhangi bir tarafın saldırganlığını ciddi bir şekilde takip ediyoruz.” dedi. Netanyahu ayrıca, geçtiğimiz yıllarda ekonomik çöküntü yaşayan Yunanistan'ın iyi durumda olduğunu görmekten memnun olduğunu söyledi.